Lo del Real Madrid se llama falta de fútbol

Otra vez. Qué partido el del Real Madrid en Las Palmas. Especialmente mala fue la primera mitad. La manera de jugar al fútbol, por llamarlo de alguna manera a lo que hicieron en el césped de Gran Canaria durante los primeros 45 minutos, fue pésima. Otra vez. Como ante el Valladolid. Como en la segunda mitad en Son Moix. Puede ser un problema de actitud o de físico, aunque lo que más parece es que fue un problema de fútbol, de orden, de entender de qué iba esto.

A los cuatro minutos Moleiro hizo lo que quiso con Militao y Courtois se tiró tremendamente tarde para recibir el primer mazazo. ¿La reacción? Un disparo raso de falta ejecutado por Valverde que paró Cillessen y un disparo duro y lejano de Rüdiger que también se encontró con el meta holandés. Preocupante, cuanto menos.

Carlo y Davide se esmeraron en la banda de mover cosas. Cambiaron el dibujo, renunciando definitivamente a cualquier atisbo de 4-3-3 para pasar a un claro 4-4-2 donde Brahim cambio de banda. La cosa no mejoró mucho, por lo que en el descanso decidió quitar al internacional marroquí y a Mendy, amonestado, para dar entrada a Fran García y Rodrygo. La cosa, la verdad, es que no cambió mucho.

El Real Madrid, independientemente del resultado, tiene un problema terrible cada vez que pierde la pelota. Las presiones son lentas, desordenadas y muy poco eficaces. Los blancos tardan una barbaridad en recuperar la pelota y los rivales lo aprovechan. Lo hizo el Mallorca, el Valladolid -a pesar de la derrota por 3-0- y Las Palmas.

Las cosas de Vinicus

No hizo ni mucho menos un gran partido Vinicius ante Las Palmas. Sí, marcó un gol de penalti, pero muy pocos más. Un gol que lo empañó cuando, otra vez, sustituido por Ancelotti. El brasileño recorrió medio campo tocándose el escudo. La afición del conjunto canario aplaudió a Modric, a Carvajal y no tuvo ni un mal gesto con los jugadores del equipo blanco. En fin, las cosas de Vini.

La isla fue Mbappé

Entre que sus compañeros no le encuentran y él no se sabe encontrar, Mbappé no arranca en el Real Madrid. Gran Canaria fue testigo de otro partido pobre del delantero francés. Sí, derrocha mucha calidad, pero por el momento no es capaz de marcar las diferencias. Y Kylian, siete años después, vino para eso.

