La afrenta de Obi Mikel al Real Madrid y sus jugadores por ganar demasiadas Champions

El Real Madrid ha llegado a otra final de Champions League, la sexta en la última década, y tanto éxito ha levantado ampollas entre ex jugadores que nunca consiguieron tales registros ni tan siquiera similares. Es el caso de Obi Mikel, el nigeriano que jugó varias temporadas en el Chelsea, que ha criticado duramente en una entrevista a algunos de los jugadores bandera del equipo blanco.

Precisamente, ha atacado a los que pueden hacer historia si consiguen levantar la Decimoquinta en Wembley ante el Borussia Dortmund. Nacho, Carvajal, Modric y Kroos, que están ante la oportunidad de colocar la sexta Copa de Europa en su palmarés y así igualar a Gento, han sido los receptores de los mensajes envenenados del centrocampista defensivo.

«Cuando ves que jugadores como Kroos, Nacho, Carvajal y Modric consiguieron 5 trofeos de la UCL es un poco injusto, porque estos jugadores ni siquiera están cerca de ser los mejores en sus posiciones», se ha desahogado Obi Mikel desprestigiando las carreras de jugadores que son emblemas del club más importante de la historia del fútbol.

«Esto demuestra que los trofeos pueden ser engañosos. Puedo nombrar 10 jugadores en las mismas posiciones que son mejores que estos futbolistas», ha proseguido el nigeriano que, hay que recordar, militó en el Chelsea como club más laureado de su trayectoria durante once temporadas para después deambular por todo el planeta jugando en el Tianjin Teda, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City y acabar retirándose en el Al-Kuwait.

Obi Mikel, contra el Madrid

Después de tales declaraciones, no hacía falta que Obi Mikel especificara a qué equipo apoyará el próximo 1 de junio en Wembley, pero el ex futbolista no quiso guardarse el secreto. «Para ser honesto, realmente espero que el Borussia Dortmund gane la final de la UCL. Se lo merecen más que el Real Madrid», concluyó su ataque injustificado hacia el club presidido por Florentino Pérez el ex centrocampista defensivo internacional por Nigeria.

Los futbolistas de Carlo Ancelotti se presentarán en Londres con la firme intención de seguir haciendo historia y de continuar aumentando la brecha que le separa con el AC Milan, segundo club que más Copas de Europa ha conquistado, con siete. Sin duda, y aparte de todo lo que significa ser el mejor equipo del continente, sería el broche de oro perfecto para la trayectoria de Toni Kroos en el club blanco, donde ha pasado los últimos diez años y del que hace tan solo unas horas se despidió después de anunciar que dejará el fútbol una vez que concluya la participación de la selección alemana en la Eurocopa que se celebra en menos de un mes.

El técnico italiano, en estos momentos, solo tiene las bajas confirmadas de Alaba y Tchouameni, por lo que prácticamente tiene a toda la plantilla disponible para intentar vencer en la final al Borussia Dortmund y sumar una nueva Liga de Campeones a las vitrinas del Santiago Bernabéu cerrando una década dorada para el club de Concha Espina que podría conseguir seis títulos en las últimas diez ediciones.