La afición del Celtic se prepara para invadir el Santiago Bernabéu

El 14 de abril de 2022 el Barcelona vivió una de las peores noches de su historia. Quedó eliminado por el Eintracht de Frankfurt de la Europa League en un Camp Nou teñido de blanco por la presencia de unos 30.000 seguidores del conjunto alemán. Ahora, el Real Madrid no quiere ni imaginar que el 2 de noviembre pase a la memoria del club blanco como la noche en la que el estadio Santiago Bernabéu se convirtió en un pequeño Celtic Park.

Más de 10.000 aficionados del Celtic se han desplazado a la capital de España para apoyar a su equipo, pero sólo 2.300 tienen entrada en la zona de la afición visitante. El resto, en principio, llega sin la posibilidad de acceder al estadio Santiago Bernabéu, salvo que consigan localidades. Algo que no será muy complicado. La hora del partido, 18:45, la época del año, un día después de un festivo, y lo poco que se juega el Real Madrid, invitan a pensar que los abonados madridistas no acudirán en masa a ver a su equipo y, lo que realmente preocupa al club, muchos de ellos venderán su abono. Una práctica totalmente prohibida pero difícil de perseguir.

Por ello, el Real Madrid teme que en el estadio Santiago Bernabéu haya más aficionados del Celtic de los deseados. El club ha tomado todas las medidas posibles, pero son conscientes de que no será sencillo controlarlos. No ha permitido que se compren entradas para este partido a través de la página web desde Reino Unido, no permite que los socios cedan los abonos al club para no generar más entradas y vigilan la reventa, pero saben que es muy difícil impedir que los seguidores del conjunto escocés entren al coliseo madridista.

Una jornada complicada

El Real Madrid y la capital de España se preparan para un miércoles complicado. Durante todo el día tendrán que lidiar con miles de aficionados escoceses que, a medida que pasen las horas, los grados de alcohol en muchos de ellos irán en aumento. El encuentro está catalogado de alto riesgo y la Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado un despliegue en el que participarán 385 agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad Especial de Caballería y de la Brigada Provincial de Información, que vigilarán las zonas aledañas al estadio.

A este despliegue se unirán también 80 agentes de la Policía Municipal de Madrid, 40 componentes del Samur-Protección Civil, 3 del Cuerpo de Bomberos, 62 miembros de Cruz Roja y 1.254 vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. Además, como hemos informado anteriormente, el dispositivo se puede ampliar en cualquier momento si es necesario y las fuerzas de seguridad españolas están sobradamente preparadas.

Altercados en un tren

El pasado lunes un grupo de 40 hooligans del Celtic fueron desalojados de un AVE en Albacete, cuando hacían el trayecto entre Alicante y Madrid. Se trató del primer incidente que causaron los aficionados más radicales del conjunto escocés. Durante el trayecto han mostrado un comportamiento incívico con el personal de Renfe y con el resto de los viajeros, por lo que han tenido que ser expulsados por la Policía Nacional, causando un retraso de 52 minutos en la llegada del tren a la capital.

Este numeroso grupo de hooligans del equipo escocés habría insultado tanto a los trabajadores de la ferroviaria como al resto de pasajeros, que han solicitado un cambio de vagón al conocer las condiciones en las que iban a viajar. Renfe tuvo que tomar medidas, con el interventor del tren solicitando ayuda policial y prohibiendo la venta de alcohol durante el transcurso del viaje.