La afición del Barcelona llena Sevilla de esteladas, petardos, bengalas e insultos al Real Madrid

La afición del Barcelona se echó a las calles de Sevilla desde primera hora de la mañana en este sábado 26 de abril para vivir y disfrutar de la previa de la final de la Copa del Rey. La afición culé no paró de animar por el centro de la capital hispalense, confiados en que son los favoritos para ganar el título. También se acordaron del Real Madrid en varias ocasiones: «Madridista el que no bote». Se espera que más de 25.000 hinchas blaugranas lleguen a la capital andaluza.

Incluso los cánticos fueron más allá y traspasaron la frontera del respeto. «¡Madridistas hijos de puta!», se escuchó en las inmediaciones de la Giralda, cuya postal ha estado a lo largo del día cubierta por esteladas y el ruido de los petardos. La final de esta temporada está siendo de las más polémicas que se recuerdan, tanto entre Real Madrid y Barcelona como en general.

El balón todavía no ha echado a rodar y el partido ya se ha convertido en inflamable. De tensión va sobrada una final que se recordará más por los prolegómenos que otra cosa. Las declaraciones de los árbitros del partidos, la ausencia del Real Madrid a la rueda de prensa, entrenamiento y cena y la incertidumbre por un posible boicot del equipo blanco en forma de plante al partido.

En la acera contraria, los azulgranas mantienen la calma y Flick se centra en el sistema que armará para imponer su idea sobre la de Ancelotti. La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Szczesny. A pesar de que Ter Stegen ha viajado a Sevilla con el alta médica no hay ninguna duda en que el portero polaco será el titular para Hansi Flick.

En la defensa del Barcelona en esta final de la Copa del Rey puede tener alguna sorpresa. Lo normal es que el titular en el lateral izquierdo sea Gerard Martín, pero no se descarta que Flick sorprenda en esa posición con Araujo. El resto está claro. La pareja de centrales estará formada por Iñigo Martínez y Pau Cubarsí, y en el lateral derecho jugará Koundé.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona tampoco hay muchas dudas. De Jong y Pedri sin titulares indiscutibles en el medio. Junto a ellos, todo apunta a que jugará Fermín López. La clave del once estará en ver si juega Dani Olmo para ayudar al medio y hacer de falso 9.

Si no juega Dani Olmo, el titular en la delantera del Barcelona será Ferran Torres. El valenciano es el máximo goleador de esta Copa del Rey. A sus lados jugarán Lamine Yamal con una sorpresa en su peinado y Raphinha. No olvides consultar la alineación del Real Madrid para este apasionante encuentro de la fina de la Copa del Rey. Recuerda que puedes conocer todos los detalles del horario del Barcelona – Real Madrid para no perderte este apasionante encuentro.