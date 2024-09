La afición del Atlético vuelve a destrozar la placa de Courtois en el Metropolitano antes del derbi

La placa de Thibaut Courtois en el Estadio Metropolitano ha vuelto a ser atacada por aficionados del Atlético de Madrid en la previa del derbi madrileño de este domingo. Como suele ser habitual, la placa del actual portero del Real Madrid se llenó de todo tipo de basura, forma en la que los hinchas del club rojiblanco muestran toda su animadversión al que fue su guardameta hace una década.

El derbi madrileño se disputa este domingo en el Estadio Metropolitano bajo un ambiente de tensión y también con los focos centrados en Courtois, que regresa al derbi, toda vez que el año pasado se perdió ambos de Liga (más el de la Supercopa y otro más de Copa del Rey) por la grave lesión que sufrió a inicios de esa temporada.

El ambiente en el Metropolitano contra Courtois será de lo más hostil posible y así lo demuestran ya de antemano los aficionados del Atlético de Madrid, que echaron todo tipo de basuras (cervezas, embases, colillas…) para mostrar que allí el guardameta belga no es bien recibido. Cabe recordar que si Thibaut Courtois tiene una placa en los aledaños del Estadio Metropolitano, a las puertas de la fachada principal del campo rojiblanco, es porque superó los 100 partidos con el Atlético de Madrid. Jugó allí tres temporadas, desde 2011 a 2014.

El regreso de Thibaut Courtois a la que fue su casa -aunque él no llegó nunca a jugar como titular en el Metropolitano, sino en el Vicente Calderón- estará llena de tensión. Ya en otras ocasiones ocurrieron sucesos totalmente vergonzosos, como los del año 2019, cuando Courtois fue recibido muy mal e incluso con aficionados del Atlético tirando ratas al césped.

La animadversión de la afición del Atlético con Courtois

«Yo entiendo que duele, pero bueno, yo creo que en algunos momentos se pasaron. Yo creo que lo de la placa o los peluches de ratas o la sangre…», recordó Courtois sobre aquel recibimiento en su reciente documental en el que repasa la lesión del año pasado.

Además de esta campaña contra Courtois, la afición del Atlético ha promovido diversas campañas en redes sociales para poder insultar a Vinicius sin ser reconocidos ni sancionados. Para ello han puesto en marcha dos iniciativas. La primera es la de acudir con mascarilla al estadio, para que no se pueda ver lo que dice cada individuo. La segunda, pasa por no permitir que el resto de la afición grabe con su móvil, para que no se vea a grupos de gente insultando al futbolista del Real Madrid.