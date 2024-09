Courtois recuerda cuando la afición del Atlético le lanzó ratas en el Metropolitano: «Se pasaron…»

Thibaut Courtois se ha pronunciado sobre los lamentables incidentes que sufrió en su primer derbi con el Real Madrid. El recibimiento en el Metropolitano por parte de la que fue su afición no fue nada bueno cuando visitó por primera vez al Atlético del Madrid con la camiseta del eterno rival. De cara al derbi que se jugará este domingo, han visto la luz las declaraciones al respecto del portero belga.

«Ahora estoy con el rival», comienza diciendo Courtois, antes de dejar claro que entiende el sentimiento de los aficionados rojiblancos al verle defendiendo la portería del Real Madrid, aunque no cree que actuaran bien: «Yo entiendo que duele, pero bueno, yo creo que en algunos momentos se pasaron. Yo creo que lo de la placa o los peluches de ratas o la sangre…».

Courtois vivió entonces una noche muy hostil. Hacía mucho que no se veía un ambiente así en un derbi, a pesar de que normalmente son calientes. Además, la placa que tiene en los aledaños del Metropolitano, por ser centenario con el conjunto rojiblanco, fue atacada. Esto último se ha convertido en habitual desde entonces, puesto que aparece siempre llena de escupitajos y basura.

De hecho, la placa llegó a ser arrancada hace dos años. Ante la polémica por los ataques al letrero con el que se homenajea al portero, Enrique Cerezo realizó unas desafortunadas declaraciones. «Si quieres quitar la placa de Courtois ve con un pico y una pala y quítala», señaló el presidente. Dicho y hecho. Apenas 24 horas después, la placa fue arrancada, aunque luego desde el club la repusieron.

No es la primera vez que Courtois se pronuncia respecto a aquellos momentos que vivió en su primer derbi. En 2019 ya lo hizo y mostró su respeto por el club en el que pasó tres años: «Yo creo que en esos momentos yo estoy en mi partido, concentrado y olvido lo que pasa. Es lo mejor, estoy pendiente de jugar. En otros partidos a veces la afición también pita y no pasa nada. He intentado jugar mi partido con los compañeros y ganar. Eso fue lo mejor».

Courtois vuelve al Metropolitano

Ahora, en el documental que se estrenará sobre su lesión, vuelve a recordar esos momentos. Estas palabras han visto la luz justo antes del derbi de este domingo, que se espera más que tenso en el Metropolitano. Sin embargo, el foco no estará del todo puesto en Thibaut Courtois, puesto que será Vinicius el centro de la ira de la afición rojiblanca.

La afición del Atlético ha promovido diversas campañas en redes sociales para poder insultar a Vinicius sin ser reconocidos ni sancionados. Para ello han puesto en marcha dos iniciativas. La primera es la de acudir con mascarilla al estadio, para que no se pueda ver lo que dice cada individuo. La segunda, pasa por no permitir que el resto de la afición grabe con su móvil, para que no se vea a grupos de gente insultando al futbolista del Real Madrid.