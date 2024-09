El Real Madrid no espera un aquelarre racista contra Vinicius: «Ahora te arriesgas a una condena»

Tranquilidad absoluta en el Real Madrid antes del derbi que enfrentará al Atlético contra los blancos respecto al racismo que se puede vivir contra Vinicius o contra cualquier otro jugador madridista el próximo domingo en el Metropolitano.

En el Real Madrid, desde el vestuario hasta la cúpula, están tranquilos. Por un lado, los jugadores no pierden ni un segundo de su tiempo ni de su esfuerzo en pararse a pensar en lo que pueda pasar en el Metropolitano. Ellos van a jugar un partido de fútbol y nada más. No van a ningún tipo de guerra o aquelarre racista.

Por otro lado, desde las altas esferas del Real Madrid también están tranquilos y seguros de que no se tendrá que lamentar insultos racistas de manera generalizada. Nadie por Valdebebas espera que eso suceda. Son plenamente conscientes de que Vinicius recibirá todo tipo de insultos, pero dudan que todo un campo propine ataque racistas contra su persona.

En el club blanco señalan lo sucedido recientemente tanto con el aficionado del Mallorca que propinó insultos racistas contra Vinicius y Chukwueze, al que le han condenado a un año de cárcel y la prohibición de entrar a un campo de fútbol durante tres, o con el usuario de las redes sociales al que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una multa de 60.001 euros, así como la prohibición de acceso a los recintos deportivos durante dos años, por escribir varios mensajes racistas sobre el brasileño, como medida para frenar estos ataques racistas.

Vinicius tendrá que saber controlarse y mantener la calma. El brasileño siempre va a ser la víctima en cuanto a insultos se refiere, pero deberá mantener la cabeza fría para no perjudicar en ningún momento a sus compañeros perdiendo los nervios y, sobre todo, para centrarse en lo que mejor sabe hacer, que no es otra cosa que jugar al fútbol.

Por lo tanto, el Real Madrid no pierde el tiempo en pensar lo que puede pasar en el derbi. El club blanco confía en que dentro del estadio no se tengan que lamentan gritos racistas, y, si esto sucede, espera que el árbitro de la contienda, el balear Busquets Ferrer, aplique el protocolo elaborado conjuntamente por la Federación Española de Fútbol y la Liga.

El protocolo contra el racismo

La Federación Española de Fútbol junto con la Liga han incorporado al Protocolo de Actuación sobre los Incidentes de Público el gesto de incidente racista que se aprobó en el último Congreso de FIFA celebrado en Bangkok. Un acuerdo que se adoptó por unanimidad para seguir luchando de forma conjunta y eficiente contra el racismo.

Por ello, ambas instituciones han implementado en todas sus competiciones este gesto de carácter global e inequívoco. Esto es un avance al menos visual, ya que el gesto del árbitro es claro. Habrá un gesto específico del colegiado contra el racismo, al igual que lo hay, por ejemplo, a la hora de señalar un fuera de juego (mano levantada). En este caso, la señal contra el racismo es la de hacer una ‘X’, es decir, cruzar los brazos.

De esta forma, esta novedad se añade al protocolo ya establecido en el que se recogía que en el caso en el que hubiera un caso de racismo, el equipo local estaba obligado a emitir por megafonía un mensaje en el que se pidiera a los aficionados que acabaran con ese tipo de comportamiento. Si seguía habiendo gritos racistas, el árbitro tiene que suspender el partido y los jugadores irse a vestuarios, explica el protocolo. A todo ello se añade ahora el gesto del árbitro en forma de ‘X’ antes de todo ello. En nuestro fútbol todavía no se ha tenido que aplicar y lo ideal sería que no se estrenase en el Metropolitano.

Mascarillas para poder insultar

No obstante, viendo las lamentables iniciativas de sectores de la afición del Atlético de Madrid, uno puede pensar que la noche no será para nada tranquila. A través de la etiqueta #MetropolitanoConMascarilla, los aficionados del conjunto rojiblanco están promoviendo el ir con la boca tapada al estadio y, de esa forma, poder insultar sin riesgo alguno de ser reconocidos al jugador del Real Madrid. Ni siquiera se esconden. En sus mensajes no dudan en proferir insultos racistas contra Vinicius y en reconocer que acudirán al estadio con mascarilla para poder seguir haciéndolo sin que se les pueda identificar.

«El domingo no queda otra, quieren su circo, que ellos pongan los monos y payasos…», señala un usuario que acompaña su mensaje con una imagen en la que aparece una camiseta del Atlético y dos mascarillas. «Propongo ir al #MetropolitanoConMascarilla. Van 2 años que se inventan insultos a una niña negra y una agresión a un padre fulero. Que no puedan sancionar individualmente y alimentar la farsa del energúmeno», afirma @finallyxpablo, que cuenta con más de 38.000 seguidores en las redes sociales.