Abalde: «Voy a pensar en ese tiro toda la noche, lo he visto dentro»

Alberto Abalde fue el protagonista de la última jugada del Real Madrid en esta Euroliga, con final triste al no poder encestar para ganar el cuarto partido del play off y llevar la serie al quinto en El Pireo contra Olympiacos. «Lo he visto dentro. Voy a pensar en ese tiro toda la noche», confesó el gallego en la zona mixta del Movistar Arena con una media sonrisa tras perdonar una acción que hubiera sido inolvidable para el madridismo y la confirmación de una remontada épica a falta de una última batalla que no se disputará.

«Es un momento duro porque ha estado muy cerca. He tenido el último tiro y sinceramente lo he visto dentro. Voy a estar pensando en ese tiro toda la noche. El equipo ha luchado hasta el final, creo que el inicio de la segunda parte nos ha penalizado y hemos estado muy espesos. Han cogido ventaja y lo han aumentado aún más. Hemos remado y tenido esa última acción, pero no ha sido suficiente», afirmó Abalde.

El gallego, que no se quiso mojar sobre un arbitraje que claramente perjudicó al Real Madrid (19-30 en tiros libres), sí dijo que su opinión era parecida a la de los periodistas españoles que estaban ante él: «Ya sabéis que no podemos hablar de eso. Tengo mi opinión y probablemente si habéis visto la serie seguramente tengamos una opinión parecida. También hay que felicitar al Olympiacos que es un señor equipo, ha hecho una temporada regular espectacular y un playoff muy serio. Felicidades para ellos».

Abalde también puso en valor el aliento del Movistar Arena: «Agradecemos el apoyo que ha sido tremendo. Teníamos claro que si dábamos el primer paso y les contagiábamos iban a estar como han estado los dos partidos. Ha sido un placer jugar aquí con nuestra afición y vuelvo a lo mismo. Sabor duro y agridulce de que queríamos brindarles esta victoria y siguiesen soñando con nosotros en esta temporada de Euroliga. A veces en el baloncesto estos tiros podían haber entrado y no ha sido así».

Dardo de Abalde por el calendario

Y zanjó su intervención con dardo a las Ligas por el sofocante calendario del baloncesto europeo: «Ayer también viendo los otros partidos al final el Barça y nosotros tenemos compromisos durísimos en nuestra Liga en medio del play off y todos los demás han descansado el fin de semana. Eso es un factor. No creo que sea la excusa, el Olympiacos nos ha ganado porque es un señor equipo y ha hecho una serie buenísima, pero lo del calendario es para hacérselo mirar».