Los 3.600 días de éxito de Kroos… y siete más para engrandecer su leyenda

Desde el 17 de julio de 2014, día en el que el Real Madrid comunicó el fichaje de Toni Kroos, al 25 de mayo de 2024, día en el que el centrocampista alemán se despidió del Santiago Bernabéu, pasaron 2.600 días. Casi diez años de entrega al club blanco y de demostración de un cariño y respeto que lo llevó hasta el final, hasta el día del anuncio de su retirada y el día en el que pisó por última vez el Santiago Bernabéu como jugador profesional. Kroos, nacido en Greifswald, al norte de Alemania, a orillas del mar Báltico y a 2.500 kilómetros del Bernabéu, demostró que claro que un jugador de fútbol que llega al Real Madrid por ambición y para ser mejor jugador puede convertirse en un madridista más.

Kroos se despidió a lo grande del Bernabéu con una despedida tremendamente emotiva que se recordará por tiempo en el madridismo. Pocas veces -no sólo en el Madrid, sino en cualquier estadio- se puede ver un adiós de esta manera. La forma en la que ocurrió, con una afición entregada, pero también con unos compañeros conscientes del momento histórico que estaban viviendo, regaló una escena emocionante y lacrimógena. Se va Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, amigo del fútbol.

Se va por ahora del Bernabéu, porque a esos 2.600 días -casi es la misma cifra el número de días que ha estado en el Real Madrid que el que separa al lugar de nacimiento del Bernabéu- hay que sumarle otros siete más. A la leyenda Kroos, con 22 títulos en su zurrón, le falta uno más, su sexta Copa de Europa, quinta con el Real Madrid. Eso será si gana el próximo sábado al Borussia Dortmund en un encuentro en el que por supuesto Toni será titular y que supondrá su definitivo adiós al fútbol de clubes.

Así, a esos 2.600 días se le sumarán otros siete para terminar una carrera extraordinaria y excelente en el Real Madrid. Ese Toni Kroos que llegó en 2014 con una Champions ya bajo el brazo (la ganada con el Bayern en 2013, con Heynckes en el banquillo), pero al que le faltaba entrar en la dimensión total del fútbol, la que te aporta el equipo blanco. Kroos ganó cuatro Copas de Europa tras un primer año en blanco y superó cualquier adversidad y cambio en el Real Madrid.

En estos 2.600 días fue fijo con todos los entrenadores que pasaron, alcanzando especialmente el cenit de su carrera en los años de Zinedine Zidane y en estos últimos de Carlo Ancelotti. Los tres años que lleva el técnico italiano en su segunda etapa en el Real Madrid fueron impresionantes, sacando el jugo final a un alemán al que todavía le quedaría fútbol (mínimo dos años de titular), pero que quiere irse en lo más alto de su carrera.

Con un partido intrascendente ante el Betis, en el que ningún equipo se jugaba nada, la despedida a Kroos representó muy bien cómo fue la década de Toni al frente del centro del campo madridista. Desde la Décima Copa de Europa (en la que el alemán no estuvo), el Real Madrid inició una década espectacular que se entiende, entre otras cosas, por el mando de Kroos en el juego del Real Madrid.

Kroos también es presente

El fútbol, como siempre, es presente. El pasado no vale para explicar lo que ocurre ahora, y Kroos es uno de esos jugadores que nunca entendió el pasado para justificar su presente. Toni siguió siendo titular en 2024 no porque fuera una leyenda del club sino porque su fútbol todavía daba para ser titular. Él siguió sumando días para llegar a esos 2.600 estando siempre al mejor nivel, sin pisar nunca el banquillo y no sumando por sumar, sino sumar para jugar.

Así llegó Kroos a los 22 títulos que peleará porque sean 23. A sus 2.600 días como jugador del Real Madrid le quedan siete más, posiblemente los siete días más importantes de sus diez años como madridista, porque lo más importante siempre es lo que viene y ahora a Toni y al Real Madrid le espera por delante toda una final de Champions, la sexta para el alemán, la quinta como madridista. Y todo ello con el reto de alcanzar las seis Copas de Europa, algo que sólo tenía Paco Gento y que pueden alcanzar tanto él como Nacho, Carvajal y Modric.