Los 12 momentos de Marcelo en el Real Madrid

Marcelo cierra su carrera en el Real Madrid. Después de 16 años en el club, el que es uno de los mejores laterales izquierdos en la historia de la entidad dice adiós. Lo hace con un extenso palmarés, que le ha llevado a ser el madridista con más títulos ganados, con 25 y tras una vida de blanco. Llegó siendo apenas un niño en 2006. Ahora, con 34 años, pone fin a una carrera más que productiva, de la que rescatamos sus 12 grandes momentos.

Fichaje y presentación

El 15 de noviembre de 2006, Marcelo llegaba al Real Madrid. Lo hacía de la mano del que fuera presidente madridista, Ramón Calderón, como recurso de cara al futuro para el lateral izquierdo. Firmó por seis temporadas, hasta 2012. Poco o nada hacía indicar entonces que aquel joven brasileño se iba a convertir en leyenda del club.

Debut

Tuvo que esperar casi dos meses para debutar. Fue ante el Deportivo de la Coruña, en la derrota de los blancos por 2-0. El 7 de enero de 2007, Marcelo se estrenaba con el conjunto madridista en Riazor, jugando un total de 33 minutos.

Primer título

Apenas unos meses después, ganaba su primer título. El Real Madrid se proclamaba campeón de la Liga 2006-07 a mediados de junio. La Liga de las remontadas de Fabio Capello era un hecho, después de ganar al Mallorca en el Bernabéu. Marcelo únicamente había jugado cinco partidos del campeonato, pero ya contaba con su primer título en el palmarés.

Capitán

La salida en 2011 de Mahamadou Diarra le permitió convertirse en el tercer capitán. Tras cinco temporadas, lucía por primera vez el brazalete el 10 de mayo de ese año, en un partido ante el Getafe. A sus 23 años, sólo Casillas y Sergio Ramos eran más veteranos que él, que ya era un fijo en el once.

Primera Champions

Marcelo ganó su primera Champions en 2014. El lateral era suplente para Ancelotti en aquel entonces, debido al alto nivel que estaba ofreciendo Coentrao. Sin embargo, con la necesidad de darle la vuelta al marcador ante el Atlético, el brasileño ingresó en el minuto 58 para aportar su habitual explosividad en ataque. Fue el autor del tercer gol del partido.

El mejor del mundo

Pese a que llegó en 2006 y pronto comenzó a demostrar su capacidad para ser el lateral izquierdo titular del Real Madrid, a Marcelo le costó consolidarse. No fue hasta diez años después cuando fue reconocido por primera vez como el mejor del mundo en su puesto. En la temporada 2016-17 la FIFA le incluyó en el mejor equipo en los premios The Best.

Primer capitán

En 2021, Marcelo pasó a ser el primer capitán del Real Madrid. Su brazalete había dependido hasta entonces de Casillas y Ramos, pero tras la marcha del sevillano el verano pasado, el brasileño se convertía en el jugador más veterano de la plantilla, después de más de 15 años en el club.

Jugador con más títulos

Marcelo se convirtió en 2022 en el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. El brasileño lo conseguía hace apenas unos meses, tras la consecución de la Liga. Sumaba 24 títulos a lo largo de su carrera en el club, pero aún quedaría el colofón final.

Último partido en el Bernabéu

El pasado 20 de mayo, Marcelo disputó su último partido en el Santiago Bernabéu. Fue en la última jornada de la Liga Santander, ante el Betis. Ancelotti le dio 20 minutos para despedirse de la afición, aunque volvería días después, para celebrar una Champions con la que al principio de la temporada nadie contaba.

Los cinco anillos

El 28 de mayo, Marcelo ganaba su quinta Champions. Tras las conseguidas en 2014, 2016, 2017 y 2018, llegaba la de 2022. Al día siguiente, el jugador aparecía con cinco anillos de oro, al más puro estilo NBA, uno por cada Copa de Europa. Sólo le supera en cetros europeos Gento, que logró seis.

Despedida

Marcelo se despidió entre lágrimas en el Santiago Bernabéu el día de la celebración de la Champions y hoy volverá a hacerlo de forma oficial. El Real Madrid le ha preparado una despedida a la altura de las circunstancias, con todos sus títulos, los 25, presidiendo el acto.

Su hijo como legado

Un momento más que especial fue el día que el Infantil B saltó al césped del Santiago Bernabéu a ofrecer el torneo de la Liga Promises a la afición. Entre los integrantes de aquel equipo destacaba la presencia de Enzo Alves, el hijo de Marcelo y una de las grandes perlas de la cantera. Al capitán del Real Madrid se le veía más que emocionado y orgulloso al compartir terreno de juego con su hijo, al que le deja el legado de su trayectoria en el club.