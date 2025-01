Durante los últimos días, han circulado intensas especulaciones sobre una posible relación entre la cantante Aitana y el futbolista Jude Bellingham, generando un notable revuelo mediático. No obstante, fuentes cercanas a ambos aseguran que no existe nada serio entre ellos, más allá de un posible encuentro ocasional.

El pasado domingo, Pilar Vidal compartió su perspectiva en el programa La Roca, negando la existencia de una relación formal entre la artista catalana y el jugador del Real Madrid. «Me dicen que no hay relación. Están en una edad en la que pueden quedar con chicos para conocerse, verse o cenar, pero eso no implica necesariamente una relación», explicó Vidal. Sin embargo, la periodista no descartó por completo la posibilidad de que se hayan conocido. Según sus palabras, recibió información sobre una breve conexión entre ambos: «Me han dicho que coincidieron, hubo cierta conexión, y quizá se han visto una noche». Por su parte, Marta Critikian, colaboradora de La Roca, expresó comprensión sobre el asunto, añadiendo: «Que les quiten lo bailao».

Desde el programa Fiesta se arrojaron más detalles sobre el origen de los rumores. Según Marisa Blázquez, el acercamiento entre Aitana y Bellingham habría comenzado a través de mensajes en redes sociales. «Parece que empezaron a tontear por Instagram. En algún momento, Aitana le propuso quedar para conocerse, pero él estaba muy preocupado por la posibilidad de ser fotografiados, ya que ambos son figuras muy conocidas», explicó Blázquez. En cuanto a Aitana, fuentes cercanas indican que la cantante estaría incómoda con la atención mediática que está recibiendo su vida privada. Tanto ella como Jude Bellingham han optado por guardar silencio al respecto, manteniendo total discreción sobre este asunto.

Aitana y Bellingham, rumores crecientes

El periodista Juan Sanguino fue más allá desvelando cómo empezó todo entre Aitana y Bellingham. «Voy a desvelar las tres pistas esenciales… todo empezó con un TikTok. La cantante subió un vídeo en el que mencionaba lo bien que salía todo con tu Crush», comenzó contando en Zapeando, programa de La Sexta.. Además, Juan Sanguino reveló lo que hicieron posteriormente: «Bellingham y Aitana comenzaron a seguirse en Instagram en agosto, después de que ella lo dejara con Yatra por segunda vez, dándole like el británico a fotos antiguas de la cantante justo antes de seguirla».

El periodista continuó hablando de las otras dos pistas al respecto. La primera es que «ella ha ido mucho al Bernabéu cuando se supone que es del Barça» y la segunda, «la última y la más importante de las pistas es que ambos han llevado la misma camiseta en días parecidos». De esta manera, el colaborador del citado programa da por hecho que hay algo entre Aitana y Bellingham, aunque directamente nadie se ateva a asegurarlo, mientras que ellos ni se han pronunciado ni parece que vayan a hacerlo.

Aitana y Jude Bellingham podrían tener algo más que una amistad, según los indicios que ha estado analizando varios medios. Las pruebas que apuntarían a una posible relación entre el centrocampista y la artista catalana son varias. Se dice que, por ejemplo, una posible indirecta de Aitana fue escribir «cuando por fin te salen las cosas con tu crush», acompañada por una de sus canciones de fondo como hilo musical.

Aitana Ocaña ha experimentado varios cambios en su vida sentimental en los últimos años. Tras finalizar en diciembre de 2022 una relación de casi cuatro años con el actor Miguel Bernardeau, Aitana inició en agosto de 2023 un romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Sin embargo, esta relación concluyó y desce entonces la artista ha sido relacionada con varios hombres.

Posteriormente, en diciembre de 2024, surgieron rumores sobre una posible reconciliación entre Aitana y Miguel Bernardeau. Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, como en una actividad de voluntariado en Valencia, donde colaboraron con la asociación World Central Kitchen para ayudar a los afectados por la DANA . Además, se les ha relacionado en diversos eventos y encuentros, lo que ha intensificado las especulaciones sobre una segunda oportunidad en su relación. A pesar de estos indicios, fuentes cercanas indican que, aunque han retomado el contacto y mantienen una relación cordial, actualmente ambos están solteros y enfocados en sus respectivos proyectos profesionales.