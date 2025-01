El año 2025 ha comenzado con unos sorprendentes rumores acerca de un posible romance entre Aitana Ocaña y Jude Bellingham, una supuesta relación que de confirmarse sería sin duda la pareja del año. Ha sido el programa Socialité el que ha publicado informaciones sobre ese acercamiento entre la famosa cantante y el jugador del Real Madrid, e incluso en las redes sociales apuntan a una prueba que podría ser importante.

Aitana y Jude Bellingham podrían tener algo más que una amistad, según los indicios que ha estado analizando el equipo del citado programa. Las pruebas que apuntarían a una posible relación entre el centrocampista y la artista catalana son varias. Se dice que, por ejemplo, una posible indirecta de Aitana fue escribir «cuando por fin te salen las cosas con tu crush», acompañada por una de sus canciones de fondo como hilo musical.

Por si fuera poco, hace poco se han seguido entre ellos en Instagram y ha habido un aluvión de likes por parte de Bellingham a las publicaciones de Aitana, incluso en fotos antiguas de su perfil, algo que demuestra que ha estado revisando al detalle la actividad de la cantante. Ella también ha dejado algún que otro me gusta, pero más esporádico y no tantos.

Otro de los aspectos a tener en cuenta sería el repentino interés por parte de la cantante por el fútbol, pues últimamente no para de subir fotos en el Santiago Bernabéu…

Pero, sin duda, lo que ha puesto en alerta a todos es que comparten ropa. Concretamente, ambos han posado con la misma camiseta en las redes sociales, alimentando los rumores de romance entre ellos al instante. Obviamente, se trata de días diferentes y podría ser una casualidad, pero muchos piensan que podría ser la misma prenda, algo que confirmaría que entre ellos hay algo.

Aitana Ocaña, reconocida cantante española, ha experimentado varios cambios en su vida sentimental en los últimos años. Tras finalizar en diciembre de 2022 una relación de casi cuatro años con el actor Miguel Bernardeau, Aitana inició en agosto de 2023 un romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Sin embargo, esta relación concluyó y desce entonces la artista ha sido relacionada con varios hombres.

Posteriormente, en diciembre de 2024, surgieron rumores sobre una posible reconciliación entre Aitana y Miguel Bernardeau. Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, como en una actividad de voluntariado en Valencia, donde colaboraron con la asociación World Central Kitchen para ayudar a los afectados por la DANA . Además, se les ha relacionado en diversos eventos y encuentros, lo que ha intensificado las especulaciones sobre una segunda oportunidad en su relación.

A pesar de estos indicios, ni Aitana ni Miguel han confirmado oficialmente una reconciliación. Fuentes cercanas indican que, aunque han retomado el contacto y mantienen una relación cordial, actualmente ambos están solteros y enfocados en sus respectivos proyectos profesionales . La cantante continúa con su carrera musical, mientras que el actor sigue desarrollando su trayectoria en el mundo de la interpretación. Ahora queda saber si los rumores de romance con Bellingham son ciertos…