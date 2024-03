La rocambolesca historia de Geremi: pide el divorcio al descubrir que no es el padre de sus hijos

Geremi Njitap ha vuelto a copar portadas por una historia que narra un episodio trágico en su vida. El ex del Real Madrid, ganador de dos Champions League con el conjunto blanco, ha pedido el divorcio a su mujer después de descubrir que no es el padre biológico de sus dos hijos. Todo habría ocurrido después de conocerse los resultados de una prueba de ADN que ha confirmado la peor de las noticias para el ex futbolista camerunés.

Geremi jugó en el Real Madrid desde el año 1999 a 2002 y tras pasar por el Chelsea vivía una vida idílica fuera de los terrenos de juego hasta que a los 45 año ha sufrido una de las peores derrotas de su vida al conocer que no es el padre de sus dos hijos gemelos.

Geremi ha pedido el divorcio a su mujer después de comprobar, a través de una prueba de ADN, que no es el padre biológico de los dos hijos que tuvo en 2008 con la que hasta ahora era su mujer. Al parecer, el padre de estos chicos es el ex novio de su mujer, con el que habría tenido una aventura antes de empezar su relación con ella.

Las pruebas de ADN habrían confirmado la peor de las noticias par el ex del Real Madrid que ha pedido el divorcio de forma inminente a su mujer, Laure. Por ello, su esposa ha sido acusada de «haber destruido la armonía en su matrimonio debido a su comportamiento abyecto». Al parecer, los niños nacieron cuatro antes de la boda entre ambos y habrían sido el motivo de este matrimonio que ahora llega a su fin.

En el escrito que se ha publicado en Camerún, se explica que este suceso a causó un gran shock emocional al jugador. «El descubrimiento de que los niños eran de su anterior pareja destruyó la armonía de la pareja. Le causó un gran shock emocional», informan los medios del país.

Geremi y el Real Madrid

Geremi ha sido uno de los futbolistas más importantes de la historia de Camerún y por ello llegó al Real Madrid en el año 1999. Durante las tres temporadas en las que vistió la camiseta blanca no logró triunfar pero sí tuvo su importancia en la Novena Champions League conquistada por el conjunto blanco en plena era de los Galácticos. El lateral también estuvo en la plantilla que ganó la Octava en París.

Tras su buen rendimiento en Turquía, el Real Madrid fichó a Geremi que disputó un total de 76 partidos repartidos en tres temporadas en las que ganó dos Champions, una Liga y otra Supercopa de España. Tras su paso por el Bernabéu, se marchó cedido al Boro y su buen rendimiento hizo que lo fichara el Chelsea.

Con el conjunto de Londres ganó dos títulos de la Premier League antes de marcharse al Newcastle. De allí regresó a Turquía y puso fin a una carrera de vino y rosas en Grecia. Con Camerún ganó dos Copas de África y un oro olímpico en Sídney en 2002.