Patri, de ‘La isla de las tentaciones’, confirma una aventura con un jugador del Real Madrid

La isla de las tentaciones está traspasando fronteras con su presente edición. Sin embargo, también siguen dando que hablar concursantes del pasado, como ha sido el caso ahora de Patri Pérez. Y es que la que fuera una de las solteras de la segunda edición del reality, que acabó tentando a su actual pareja, Lester, ha revelado en su canal de Mtmad que tuvo una aventura con un futbolista del Real Madrid, aunque explica que ella ni sabía que era jugador de élite.

La influencer cuenta que todo ocurrió en Barcelona hace unos años, una noche que salió con una amiga por la Ciudad Condal: «En verdad nos daba muchísima pereza, pero fuimos a una fiesta en una de las zonas más lujosas de Barcelona. Era una villa. Tenía cuatro plantas. Tenía un sótano que era donde se hacía la fiesta y el ambiente era rollo 50 sombras de Grey».

Patri, que se dio a conocer tras su paso como tentadora por La isla de las tentaciones, desvela cómo comenzó su flirteo inesperado con el jugador del club blanco: «Yo había estado toda la noche, me había estado riendo, bailando con él. Entonces, me dijo que se llamaba Mariano Díaz y, de repente, luego me di cuenta de que es jugador del Real Madrid. Este es el chico con el que yo me lie».

La actual pareja de Lester insiste en que que desconocía por completo la identidad del delantero dominicano, que por aquel entonces jugaba en el club merengue. «Yo no tenía ni idea de quién era. Me enteré después porque lo busqué. Me quedé blanca, loca», relata. Por último, asegura que la noche terminó sólo con unos cuantos besos: «Pero lo más fuerte no fue eso, me da hasta un poco de vergüenza contarlo, las chicas se iban con varios futbolistas a un cuarto, rollo orgía, rollo oscuro. Pero yo no me sentí obligada a hacer nada. No tuve relaciones sexuales con él».

Patri, una más en una larga lista

Las relaciones entre concursantes de La isla de las tentaciones y futbolistas han sido un tema recurrente en el mundo del corazón, dado el perfil mediático de ambos grupos. Muchas de las participantes del reality show, tras ganar popularidad, han entablado relaciones sentimentales con jugadores de fútbol, lo que ha generado aún más atención en redes sociales y programas de entretenimiento. La combinación de la fama televisiva y el estatus deportivo parece ser una fórmula atractiva para el público, que sigue con interés estos romances.

Uno de los casos más comentados ha sido el de algunos concursantes que, tras su paso por el programa, han iniciado romances con futbolistas de ligas importantes, tanto en España como en el extranjero. Estas relaciones suelen estar marcadas por la exposición mediática y, en algunos casos, por rumores de infidelidades, lo que genera controversia en los medios y entre los seguidores del reality. Además, las redes sociales juegan un papel clave en la difusión de estos romances, ya que muchas de las parejas comparten detalles de su vida privada, aumentando aún más la expectación.

Sin embargo, no todas estas relaciones han sido exitosas. Muchas de ellas terminan de manera abrupta, en ocasiones debido a la presión mediática o a diferencias en estilos de vida. Mientras que los futbolistas llevan una vida marcada por la disciplina y la exigencia deportiva, los ex concursantes del reality suelen mantenerse en el foco mediático con eventos, colaboraciones y participaciones en otros programas. Esta diferencia de prioridades puede ser un factor determinante en la duración de las relaciones.