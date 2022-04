Oriana Marzoli desvela su compremetedora conversación con un jugador del Real Madrid casado

Oriana Marzoli es una de las participantes del programa Celebrity Game Over, novedoso formato de Mtmad en el que comparte casa con otros famosos y habituales en realities como Manuel, Gal·la, Alejandro Bernardos o Bea Retamal. Y resulta que han desvelado que en su día mantuvo conversaciones con varios futbolistas, entre ellos alguno del Real Madrid, otros casados e incluso con hijos.

En las imágenes se puede ver a Oriana sincerándose sin saber que sus palabras iban a ver la luz, aunque defendió que no se había llegado a acostar con ningún jugador importante y además no dio ningún nombre, por lo que es una incógnita de quién se trata. “No me he acostado con nadie importante (…). ¿He hablado con futbolistas? Sí, porque me han escrito. Pero es que si no me gusta, ¿para qué me lo voy a tirar? Qué pereza. Me han escrito varios. Solo uno me gustaba, muy guapo. Pero me enteré por unas amigas, como yo no sigo el fútbol ni nada, de que tenía mujer e hijo. Y es jovencito, ¿eh? Odio meterme en algo que ya está hecho, no me gusta eso”, cuenta la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

«Él me escribió cuando estaba en el Real Madrid. He hablado con ese y con…. También me ha escrito el negro, ¿sabes? El de Italia”. En ese momento saltó Manuel: “Ya sé quién es”. Pero Oriana se defendió: “Le estoy diciendo varios que me han escrito”. “Es guapo pero yo no sabía que tenía mujer e hijos”, añadía Oriana Marzoli delante de sus compañeros y de las cámaras del programa.

Cabe recordar que la influencer estuvo en las gradas de San Siro para ver el Milan-Inter el pasado mes de noviemebre, y desde allí compartió varios vídeos e imágenes, alimentando rumores sobre un posible romance de un jugador de alguno de los dos equipos.