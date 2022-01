La novia de Courtois empieza el año reventando las redes en lencería íntima

Thibaut Courtois y Mishel Gerzig pasaron la Navidad en Dubai como otros muchos futbolistas. Después se conoció el positivo por coronavirus del portero del Real Madrid, que afortunadamente se encuentra bien de salud. A su lado desde hace meses siempre está la joven modelo israelí, que ha arrancado el año 2022 tal y como acabó el pasado 2021, revolucionando las redes sociales con uno de sus posados.

La maniquí, que se define como amante de los viajes y que está creciendo en las redes muchísimo, es una auténtica influencer y un reclamo en su país natal, Israel. Y desde que inició su relación sentimental con Courtois es todavía más conocida en todo el mundo. La joven modelo vive en Madrid con el meta merengue salvo que tenga que viajar a otro país por cuestiones profesionales, pues trabaja con varias firmas de moda, una de ellas la de la ropa interior que usa en este posado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mishel Gerzig (@mishelgerzig)

Una Mishel Gerzig que hace unas semanas rompió su silencio y habló sobre su relación con el guardameta del Real Madrid, desvelando intimidades y secretos, como por ejemplo los primeros contactos entre ambos a través de las redes sociales. «Thibaut vio una foto mía con mi perro, Milo, y me respondió ‘monada’. Inmediatamente supe quién era, porque me encanta el fútbol. Le dije que gracias y empezamos a mensajearnos. En abril tuve varios trabajos en Madrid y entonces nos vimos por primera vez cara a cara. Nos volvimos a ver a principios de julio, y fue entonces cuando la relación entre nosotros se volvió romántica», confesó.

«Yo sé la verdad y Thibaut sabe la verdad, eso es lo único que importa. Tuve una relación con una persona a la que conocí en la mili durante cuatro años y medio, de los cuales dos fuimos novios. Él es una persona privada, así que prefiero no extenderme sobre la ruptura. Pero puedo decir que cuando comenzó mi relación con Thibaut yo ya no estaba comprometida», añade la joven sobre una posible infidelidad a su ex novio, del que prefiere no hablar.