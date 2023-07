Durísima críticas a la novia de Militao por cómo fue vestida al cumpleaños de su hija

La fiesta de cumpleaños de la hija de Militao sigue trayendo cola. En el evento coincidieron la ex del futbolista brasileño del Real Madrid y su actual novia, y el experimento no acabó nada bien, pues aseguran que hubo reproches y enfrentamientos entre sus allegados. Pero la cosa no queda ahí. Cassia Lourenço, pareja del defensa carioca, está recibiendo multitud de críticas por su manera de vestir en el primer cumpleaños de la pequeña Cecilia.

La joven influencer y tiktoker decidió ponerse una chaqueta blanca, pero sin nada por dentro, ni sujetador. Un escote muy atrevido que no dejaba mucho a la imaginación y que pudo jugarle alguna mala pasada con el viento o con algún movimiento, pues era bastante fácil que se le viera algo. Cassia ha sido atacada ferozmente por elegir ese outfit, y las redes arden contra la modelo.

Cassia Lourenço llegó a ser tendendia en las redes sociales tras compartir ella misma el look, recibiendo mensajes como estos: «Innecesario», «Qué poco madura eres», «Vaya falta de respeto asistir así al cumpleaños de una niña de un año» o «La niña es más madura que tú». No fue el mejor día para la brasileña, que se fue pronto de la fiesta y se peleó con Karoline Lima, ex de Militao y madre de su hija.

El zaguero del Real Madrid llegó a la fiesta acompañado de su actual pareja, pero la joven apenas duró una hora. Según un testigo, durante este tiempo la influencer estuvo muy seria y acabó marchándose pese a que Militao la tratara de tranquilizar. El futbolista se quedó, y acabó bailando y cantando junto a Karoline Lima, tal y como se puede ver en varios vídeos que circulan por las redes sociales. La que también se quedó en la fiesta fue una de las amigas de Cassia, que tuvo un rifirrafe con la mejor amiga de Karoline. De hecho, fue expulsada del cumpleaños.