Cristóbal Soria no tuvo suficiente con ser derribado por Javier Balboa en la celebración de la remontada del Real Madrid ante el Manchester City, sino que además el tertuliano de El Chiringuito tuvo que aguantar las mofas en las redes sociales. Sus pronósticos contra el club blanco fueron otra vez fallidos y el sevillista tuvo que admitir que: «¡Después de ver lo de esta noche…solo me falta quedarme embarazado!».

Después de ver lo de esta noche…solo me falta quedarme embarazado…!!! — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) May 4, 2022

El delegado más famoso del mundo del fútbol además soltó varios esputos durante sus interpelaciones en redes sociales como «¡¡¡yo me cago en mi puta madre!!!». Cristóbal Soria intentó no ser objeto de mofas, pero su discurso no se sostiene por ningún sitio.