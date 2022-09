Thibaut Courtois atraviesa un gran momento en lo profesional y también en lo personal. El portero del Real Madrid inició una relación con la modelo israelí Mishel Gerzig hace más de un año, un romance que ha ido tan en serio que ambos ya están prometidos y preparan su futura boda. La influencer, una de las WAGs más conocidas de nuestro fútbol, es noticia en su país tras una entrevista que ha concedido en la que se ha sincerado acerca de muchos temas.

La top model de 25 años realizó su formación militar en la marina como comandante en un barco de salvamento y cuando terminó volvió al mundo del modelaje, para lo que se había preparado desde que tenía 13 años. Mishel recuerda lo dura que fue esa etapa militar: «Cuando tenía 20 años, en un vuelo de trabajo tuve un ataque de ansiedad enorme. No sabía lo que me estaba pasando. Tenía dificultad para respirar, todo el cuerpo entumecido, pulso acelerado y los ojos negros. Pensaba que me iba a morir, que me estaba dando un infarto”.

«Respirar me alivia»

«Se repetía en los momentos que menos esperaba. Respirar me alivia y reduce mis ataques. También hablarme con palabras de refuerzo delante del espejo”, añadió contando esa difícil etapa de su vida que superó: “Durante los periodos de estrés la presión vuelve, pero hoy sé reconocerla cuando llega, cuidarme, soltarme y hacer lo que me funciona”.

La modelo e influencer y Courtois comunicaron recientemente en sus respectivas cuentas de Instagram que se casarían. “Sí, a toda una vida contigo”, escribieron junto con unas imágenes de la pedida de mano a bordo de un barco. “Espero que disfrutemos de la preparación de nuestro matrimonio. La boda es un día, pero los preparativos se reparten a lo largo del año”, cuenta Gerzig, que se lleva muy bien con los hijos del guardameta: “Son muy dulces y me han aceptado rápido. Somos una familia y me gusta que me vean como su amiga. Espero que el próximo año formemos nuestra propia familia”.