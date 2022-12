Así es Valeria Ardila, la tentadora que ha enamorado a un ex madridista

Valeria Ardila ha sido una de las grandes protagonistas de la presente edición de La Isla de las Tentaciones, que está a punto de llegar a su fin, pues ya están emitiendo los reencuentros tres meses después de estar en la República Dominicana. La joven valenciana logró conquistar en tiempo récord a Mario González, que entró siendo pareja de Laura y salió solo.

Pero la buena sintonía que tenía con Mario no ha cuajado en una relación. La influencer salió del programa con el corazón libre y ya en su tierra ha conocido a un futbolista con pasado en el Real Madrid. El jugador en cuestión es Christian Vassilakis, ex canterano blanco que ahora milita en las filas del Elche, concretamente en su equipo filial. El joven empezó su carrera en el fútbol base del Valencia y llegó al Juvenil C del Real Madrid en 2017. Tan sólo tres años después, en septiembre de 2020, subió al Castilla, donde jugó hasta esta última temporada antes de poner rumbo a Elche para intentar continuar con su carrera. También pasó por equipos como el Silla CF, el Móstoles o el Arouca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Ardila (@vaaleriardila)



Ahora está dando mucho que hablar en los medios no por su fútbol, sino por ese romance que puede haber iniciado con la tentadora Valeria, una joven de 20 años que estudió el colegio Ave maría de la zona de Penya-Roja. «Soy muy familiar y lo que más me gusta es ir de tiendas y al gimnasio», decía antes de entrar en el reality.

En su presentación como tentadora dejó una frase contundente: «Soy la combinación perfecta para encontrar el amor». También parece que le gusta viajar, ya que comparte imágenes en localizaciones diversas como San Sebastián, Madrid o Marbella, además de publicar fotografías en su tierra natal.