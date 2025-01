Alba Carrillo dispara directamente contra un jugador del Real Madrid: «No estoy hecha para…»

Alba Carrillo ha vuelto a hacerse viral en las redes sociales, esta vez lanzando un dardo contra un jugador del Real Madrid. La colaboradora televisiva también lleva toda la semana dando que hablar por su respuesta a un usuario que se preguntaba por qué estaba soltera. «Cómo de loca tiene que estar para que no le haya compensado a nadie, eh», escribía sobre una fotografía de Alba Carrillo, que le respondió con un discurso aplaudido por muchos.

Pero sin duda, lo que ha revolucionado las redes y los medios de comunicación es el dardo envenenado de la también modelo a un jugador de la plantilla del Real Madrid. «He llegado a citas y me han dicho ‘Es que cómo sois las famosas’. En ese momento, me levanté y le dije ‘Sabes qué… que creo que tú has quedado con Alba Carrillo y yo soy Alba’», dice Alba Carrillo, que cree que ese tipo de comentarios son los que le hacen no tener pareja: «Ese tipo de cosas son las que me han hecho estar soltera».

Cómo de loca tiene que estar para que no le haya compensado a nadie, eh. pic.twitter.com/SEXLz2BF1m — Ember (@wearesoemberda) January 8, 2025

La colaboradora fue más allá y en su razonamiento llegó a reconocer que un futbolista del Real Madrid le ha escrito recientemente. «Un jugador del Real Madrid que me escribe, casado y me dice ‘¡Ay, pero por favor, es que me encantas…!’. La modelo dejó claro el mensaje con el que contestó al deportista: «Ya, cariño, pero es que lo siento, porque yo no estoy hecha para ser la dos. Yo soy la ‘number one’».

«Y esto lo he aprendido con el tiempo, porque yo también he sido amante, pero sé que se sufre y no quiero ser las dos», añadió. Alba Carrillo ya fue tendencia la semana pasada por un mensaje de un usuario en X (antes Twitter) en el que insinuaba que la forma de ser de la modelo le afecta a la hora de encontrar pareja, algo que le sentó especialmente mal. «Tienes que esperar a que ‘te elijan’. Además, si ‘estás buena’, ya estamos con la puñetera carcasa, no queda otra opción. Si estás sola es porque estás loca. No porque hayas decidido estarlo», escribió Alba Carrillo en Instagram reposteando el mensaje que había recibido.

«Voy a seguir llevando la falda muy corta y con mi lengua muy larga. Voy a seguir llevando escote y leyendo mientras los llevo. Voy a seguir siendo YO. Es plantear una cosa que ocurre en la sociedad, siempre estamos con el tema del soltero, más bien de la soltera, ‘ay, es que no vale, estará incompleto…’ No perdona, la gente puede decidir estar soltera porque le da la gana», finalizó la colaboradora, que ahora está dando que hablar por ese dardo directo a un jugador del Real Madrid cuya identidad todavía no ha trascendido.