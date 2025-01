Adiós a la relación entre Aitana y Bellingham: la prueba que lo confirma

Poco ha durado el supuesto romance entre Aitana y Jude Bellingham. Los crecientes rumores han sido desmontados en las últimas horas tras una prueba que confirma que no están juntos. Mucho se ha hablado durante las últimas semanas de una posible relación entre la cantante catalana y el jugador inglés del Real Madrid, pero la artista ha sido pillada durante las últimas horas con otro chico, concretamente con su ex pareja Miguel Bernardeau.

Han pasado dos años desde que Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau tomaron caminos separados en lo que se refiere al amor. Ahora, después de un tiempo de incesantes rumores sobre una segunda oportunidad, la revista Semana publica en su último número las imágenes que confirmarían la noticia. Se trata de unas fotos de Aitana y Miguel Bernardeau juntos. La cantante acudió a la casa del actor y al día siguiente abandonaron la vivienda en el interior del mismo vehículo, un coche de alta gama propiedad de ella que conducía el hijo de Ana Duato.

Fue el pasado mes de diciembre saltaron todas las alarmas cuando Aitana y Miguel Bernardeau publicaron sendas fotografías en un idéntico escenario, concretamente en un ascensor. Aquello dio el pistoletazo de salida a un sinfín de rumores sobre un posible nuevo capítulo entre ambos, que ya habían protagonizado una larga relación sentimental entre 2018 y 2o22.Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, como en una actividad de voluntariado en Valencia, donde colaboraron con la asociación World Central Kitchen para ayudar a los afectados por la DANA.

Adiós al romance Aitana – Bellingham

Y es que fuentes cercanas a Aitana y Bellingham ya aseguraban que no existía nada serio entre ellos, más allá de un posible encuentro ocasional. El pasado domingo, Pilar Vidal compartió su perspectiva en el programa La Roca, negando la existencia de una relación formal entre la artista catalana y el jugador del Real Madrid. «Me dicen que no hay relación. Están en una edad en la que pueden quedar con chicos para conocerse, verse o cenar, pero eso no implica necesariamente una relación», explicó Vidal. Sin embargo, la periodista no descartó por completo la posibilidad de que se hayan conocido. Según sus palabras, recibió información sobre una breve conexión entre ambos: «Me han dicho que coincidieron, hubo cierta conexión, y quizá se han visto una noche». Por su parte, Marta Critikian, colaboradora de La Roca, expresó comprensión sobre el asunto, añadiendo: «Que les quiten lo bailao».