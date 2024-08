La curiosa conversación de Vinicius con Soto Grado durante el Mallorca-Real Madrid

El Real Madrid no pudo pasar del empate en su visita a Mallorca en el primer partido de la Liga 24/25. Un pinchazo que, si bien no tiene mucha importancia por ser el inicio de la temporada, sí que ha sido inesperado ya que el equipo venía de ganar la Supercopa de Europa y por el talento que acumula el vestuario de Ancelotti en la delantera tras la llegada de Mbappé. Durante el encuentro ocurrieron varios detalles que pasaron desapercibidos para el espectador como, por ejemplo, el protagonizado por Vinicius y Soto Grado, colegiado del choque.

Una de las nuevas reglas que ha entrado en LaLiga señala que los jugadores ya no podrán hablar ni protestar directamente al árbitro sino que será el capitán de cada conjunto el único que tendrá potestad para dirigirse al colegiado. Una norma que el propio delantero brasileño del Real Madrid se encargó de recordar a Soto Grado tras una reprimenda del árbitro al jugador madridista.

«Yo solo estoy hablando con mi aficón», se defendía Vinicius cuando el colegiado le interpeló tras verle dirigirse a la grada. Lo cierto es que el carioca solo pedía ánimo a los aficionados del Real Madrid situados en esa parte del estadio. La historia entre el delantero blanco y el público mallorquín ha estado sumida en la animadversión, sobre todo desde el episodio que vivió el futbolista brasileño con Maffeo y Raíllo hace un par de temporadas.

Aquello aún se recuerda en Son Moix que no cesó de pitar al madridista cada vez que recibía el balón. Esa herida aún no está sanada y a buen seguro que Soto Grado no quería que el partido subiera de revoluciones. Por ello, se acerco para advertir a Vinicius, aunque sin razón porque el delantero solo se dirigió a su hinchada.

Vinicius se negó a hablar con Soto Grado

Aun así, el carioca se encargó de recordar al colegiado que no podían hablar entre ellos según la nueva norma del CTA y le emplazó a despachar con Carvajal que, ante la ausencia de Modric en el once titular, lució el brazalete de capitán en Mallorca. «Dani, habla con él, que estás tú», apuntó Vinicius a su compañero desde la distancia. «No, no, está él. No puedo hablar contigo, está él. Habla con Dani, habla con Dani», insistía el brasileño, en este caso, dirigiéndose a Soto Grado mientras este caía en la cuenta de que el delantero llevaba razón y se iba buscando a Carvajal.

Sin duda, una de las imágenes curiosas y llamativas que dejó el partido en Son Moix, una muestra de que las nuevas reglas arbitrales que entran en vigor aún no han calado en algún que otro colegiado. Sin embargo, Vinicius sí parece tener interiorizado este nuevo trámite que va a evitar que tenga que tener tanto contacto con los árbitros como en los años anteriores.

Aun así, la actuación de Soto Grado no estuvo exenta de polémica, puesto que debió señalar un penalti a Militao y debió expulsar a Maffeo por una entrada fea con los tacos al gemelo del propio Vinicius. Sin embargo, ninguna de las dos acciones fue señalizada y el Real Madrid, que aún tiene mucho margen de mejora, arrancó la Liga con un decepcionante empate.