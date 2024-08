El detallazo de Mbappé con Nadal tras debutar en Liga

Kylian Mbappé tuvo un gran detalle con Rafa Nadal tras terminar el partido en Son Moix donde el Real Madrid se dejó los dos primeros puntos de esta Liga tras empatar a uno contra el Mallorca. Rodrygo adelantó a los blancos en el primer tiempo y Muriqi empató el choque en la segunda parte para los locales.

Rafa Nadal no quiso perderse el duelo entre Mallorca y Real Madrid en Son Moix correspondiente a la jornada 1 de la Liga EA Sports. El mallorquín todavía no ha dado una respuesta a una posible retirada y no quiso hablar de ello ni antes ni después del partido. Pero se dejó ver en el palco y en el túnel de vestuarios.

Tras el partido, donde el Real Madrid no pudo pasar del empate ante un buen Mallorca, Rafa Nadal pasó por el túnel de vestuarios donde recibió uno de los grandes detalles del partido. El tenista español se encontró con Kylian Mbappé a quien dio un afectuoso abrazo de primeras.

Tras el abrazo, la estrella francesa abrió su mochila y sacó una camiseta suya para Rafa Nadal. Luego volvieron a despedirse con otro abrazo y el jugador del Real Madrid se dirigió al autobús con todos sus compañeros. Un detallazo del nuevo fichaje del cuadro madridista que ha enamorado a la afición junto a otro ídolo de todos, el mejor tenista español de la historia. La camiseta del debut del francés fue a las manos de Nadal.

No fue el mejor debut para Mbappé

Kylian Mbappé debutó en Liga con el Real Madrid. Pero no fue soñado como en la Supercopa de Europa. Su debut con los blancos el pasado miércoles en Varsovia fue con gol y título, el primero como madridista. Su debut en Liga no fue el mejor. Los blancos no pudieron pasar del empate a uno contra el Mallorca y se dejaron los dos primeros puntos en Liga en la primera jornada del campeonato.

La nueva estrella gala disputó su primer partido en España como jugador del Real Madrid y su primer encuentro en la Liga española. Lo intentó todo, pero no pudo marcar y tampoco pudo ayudar a que el Real Madrid lograse la victoria en Son Moix. Pero es que el francés lo intentó todo desde el primer minuto, con una carrera imperial en la que Maffeo le hizo falta al borde del área y el colegiado no pitó ni falta. En el segundo tiempo tuvo varios remates a portería que el portero del Mallorca despejó satisfactoriamente. Estuvo sobre el campo hasta el final, pero se fue de vacío.

Rafa Nadal vivió el partido en el palco junto a otra leyenda, esta vez del baloncesto: Rudy Fernández. El jugador del Real Madrid y de la selección española, natural de Palma de Mallorca, anunció hace unos días su retirada de manera oficial y recibió una gran ovación por parte del público de Son Moix. También realizó el saque de honor del partido y vivió el encuentro junto al tenista español en el palco.