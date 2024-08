Las claves del primer pinchazo del Real Madrid

No fue el estreno soñado el del Real Madrid en esta Liga. Las expectativas estaban muy altas y el rendimiento de los blancos en Son Moix fue del todo insuficiente. Sí, empezaron bien el duelo contra el Mallorca y pronto encontraron el gol. Casi por inercia. Es complicado que la magia no aparezca cuando juntas a Vinicius, Rodrygo, Mbappé y Bellingham. Pero con el paso de los minutos se fueron desinflando hasta que se terminaron estrellando con un muro balear. Lo visto sobre el césped tras 90 minutos muy mejorables provocaron el enfado de Ancelotti, que no lo ocultó para nada en sala de prensa ante los periodistas.

«El equilibrio es algo que se encuentra cuando los jugadores piensan en lo mismo. Cuando hay que recuperar el balón tenemos que pensarlo todos juntos. Es un problema de los delanteros y de la defensa. Es un problema de un equipo, que en este partido no ha entendido que este era un aspecto muy importante. El Mallorca ha jugado un partido muy bueno a nivel defensivo, mejor que nosotros. Creo que el empate es correcto», aseguró en rueda de prensa el italiano ante los periodistas.

El enfado de Ancelotti recaía en que no vio a un equipo lo suficientemente intenso y concentrado en Son Moix. Esto derivó en una falta de equilibrio que terminó cortocircuitando a los blancos. Y es que, antes de recibir el empate, el Real Madrid concedió ocasiones, aunque tras la igualada de Muriqi la situación empeoró hasta ver como los madridistas en el tramo final, cuando supuestamente tendría que haber buscado el gol de la victoria, no era capaz de robar la pelota con velocidad y, lo que es peor, concedieron múltiples ocasiones para poder incluso perder el encuentro.

Ancelotti miró a la intensidad de dos líneas por encima de todas a la hora de presionar para robar la pelota. El centro del campo y la defensa no estuvieron acertados cuando fueron en busca de la recuperación del esférico. Faltó intensidad y orden, lo que permitió al Mallorca generar peligro.

Ancelotti llegó al vestuario enfadado por lo ocurrido sobre el césped. Y es que, si bien estaba conforme, que no contento, con el apartado ofensivo, sí lamentó mucho como defendió el equipo a un Mallorca que pudo darle un disgusto mayor al Real Madrid en esta primera jornada.

Ahora, Ancelotti empezará a partir del martes a hacerle ver a sus jugadores en todo lo que fallaron. Para el italiano encontrar el equilibrio del equipo es clave y lo buscará hasta que aparezca, ya que para él si todo no está compensado es imposible que la temporada acabe bien.

Los errores de Ancelotti

Ancelotti también cometió fallos y lo sabe. Posiblemente, desde que dio la alineación. Repitió el equipo que ganó la Supercopa de Europa a la Atalanta en Varsovia y la gasolina, en estos momentos de la temporada, estaba justa. Y para rematarlo, tardó una eternidad en mover piezas. En definitiva, tanto los jugadores como Ancelotti deberán tomar buena nota de todo los que sucedió en Son Moix.