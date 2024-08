Toque de atención para arrancar la Liga

No estuvo bien el Real Madrid en el debut liguero. Los blancos no pudieron pasar del empate ante un Mallorca que les puso las cosas muy difíciles hasta el punto de que no hubiese sido una locura pensar que podían haber perdido el encuentro en Son Moix.

La andadura de los blancos en esta Liga empieza mal y con un toque de atención al colectivo. No estuvieron bien los hombres de Ancelotti, el italiano incluido. El técnico apostó por el mismo equipo que ganó la Supercopa de Europa y el resultado no fue el esperado. Luego, tardó una barbaridad en mover a un equipo que se le había caído.

Luego, los jugadores tampoco dieron la talla. El físico les duró lo justo y terminaron estrellándose con un Mallorca que sino fue superior, sí que igualó mucho la contienda. Un primer toque de atención que Ancelotti y sus hombres deberían haber recibido.

Rodrygo quiere salir en la foto

Rodrygo no se quiere quedar fuera de la foto. Eso el brasileño lo tiene claro. Por mucho que los focos apunten a Mbappé, Vinicius y Bellingham, el atacante del Real Madrid tiene claro será importante esta temporada. De momento, dos partidos oficiales, dos titularidades y un gol, el primero de los blancos en esta Liga.

Al igual que sucedió la pasada temporada en San Mamés, Rodrygo fue el encargado de inaugurar el apartado goleador del Real Madrid en la Liga. Vinicius recuperó un balón que Mbappé perdió en el área y con un taconazo asistió a su compatrieta, que orientó el cuerpo y se sacó un disparo perfecto para batir al meta del Mallorca.

«Aporta mucho. En el partido contra el Atalanta, cuando nos pusimos con un bloque 4-4-2, trabajó en defensa en la línea de medios. Lo hizo muy bien y los datos lo corroboran. Aportó mucho a nivel defensivo y ofensivo», aseguraba Ancelotti en la previa del encuentro contra el Mallorca. Unas palabras que van en cosonancia con lo que piensa del brasileño, al que le considera un jugador fundamental para dar equilibrio al equipo y al que le hecomendado el papel especial de las jugadas a balón parado.

El show de Vinicius

Si alguien en Mallorca se había olvidado durante el verano que Vinicius era el enemigo número uno de su club, no tardó en recordarlo. Empezó el partido y arrancó el show de Vinicius en Son Moix. Con sus cosas buenas y, como suele pasar en estos casos, con sus cosas malas. Y todo esto, con Maffeo como compañero de aventuras. La película de cada enfrentamiento entre baleares y madridistas.

La chispa se encendió pronto, cuando le robaron un balón donde el árbitro no pitó falta y Vinicius se quejó mucho. En la siguiente, fue el brasileño el que dio a Maffeo y los pitos comenzaron. Cada vez que tocaba la pelota Son Moix se encendía, pero a Vini poco le importó. Miró a la grada y pidió más silbidos, lo que obligó a Soto Grado a intervenir para calmarle. Algo que surtió efecto, ya que cuando se centró en jugar al fútbol empezó a desbordar, regaló una asistencia a Rodrygo y sumó mucho más para su equipo. No obstante, los encontronazos con Maffeo continuaron hasta que en el tramo final de la primera mitad le propinó un pisotón que rozó la expulsión, aunque se quedó en tarjeta amarilla.

Muriqi rompió la racha

Y al séptimo partido, Muriqi puso punto final a la racha de Courtois sin recibir gol en partido oficial. Algo que no sucedía desde el 4 de junio de 2023, cuando el Athletic hizo un tanto en el Santiago Bernabéu. Después, el belga se lesionó y en los seis partidos siguientes, cinco la temporada pasada y uno esta, la Supercopa de Europa, había dejado su portería a cero. En Son Moix hizo varias intervenciones de mérito, pero no pudo parar el cabezazo del delantero del Mallorca.

