Haaland veta al Dortmund que publique sus partes médicos

Erliing Haaland es uno de los nombres más destacados del mercado de fichajes. El delantero noruego tiene decidido abandonar el Borussia Dortmund el próximo verano y son muchos los clubes que están al acecho para hacerse con sus servicios. Sin embargo, hay algo que preocupa y mucho a sus pretendientes que es el historial de lesiones y por ello el jugador habría pedido al club que no publiquen sus partes médicos.

Las lesiones están castigando al crack del Dortmund en las últimas temporadas y no quiere que eso afecte a un futuro traspaso. Real Madrid y Manchester City son los grandes favoritos para firmar al internacional noruego, aunque tampoco hay que olvidarse del PSG. Los tres están preocupados por el estado físico del joven jugador de 21 años, e incluso los blancos habrían pedido un informe para ver su historial de lesiones.

Haaland todavía no está recuperado de la lesión en el tobillo que sufrió con su selección ante Armenia el pasado 29 de marzo, aunque eso no le impide jugar y seguir marcando goles como ha hecho esta jornada ante el Wolfsburgo. Su entrenador, Marco Rose, reconoció que «aún no está libre de dolor. No podemos empujarle a hacer algo que no quiere para sí mismo. Es imposible que no tenga dolor. Me mandaron una foto en la que se podía ver que tenía el pie torcido 90 grados, algo se tuvo que romper».

Según publica el medio alemán Sport1, el delantero noruego pidió al Dortmund en enero que no hiciera público sus diagnósticos de lesiones. Haaland es consciente de que este verano es muy importante para el devenir de su carrera, está a punto de dar el salto, muy probablemente, a uno de los grandes equipos del Viejo Continente y en beneficio suyo, y del club alemán, que recibirá un buen pellizco por el traspaso, prefiere ocultar sus lesiones para que eso no frustre su salida del Borussia.