El Dortmund pide cesiones por Haaland

El Real Madrid ya se ha sentado con el Borussia Dortmund para comenzar a cerrar el fichaje de Erling Haaland. La comunicación entre españoles y alemanes es excelente, pero ambas partes tienen que llegar a diferentes acuerdos. La entidad presidida por Florentino Pérez tiene claro que pagará más de los 75 millones de euros que estipula la cláusula, pero los germanos quieren más. En las primeras conversaciones ha pedido a los blancos jugar un amistoso o disputar el Trofeo Santiago Bernabéu, cuando regrese un torneo que se ha aparcado en los últimos años ante la imposibilidad de encontrarle fecha, por la aparición de la pandemia y la reforma del coliseo madridista.

El Borussia Dortmund también ha pedido al Real Madrid cesiones o que le facilite la llegada de jugadores. Uno de los jugadores que quieren los alemanes es Luka Jovic, que tiene puesto el cartel de transferible. El delantero serbio no entra en los planes del club y tiene muy buen cartel en la Bundesliga. De hecho, no es la primera vez que la entidad amarilla le pretende. En verano de 2020 ya estuvieron pendientes por si finalmente se decantaba por salir del conjunto blanco, pero el serbio apostó por continuar. Los blancos siempre se plantearían una venta y no una cesión que, aunque sería independiente a la operación de Haaland, podría ser de fácil entendimiento.

Por otro lado, el Borussia Dortmund también quiere pescar en la cantera madridista. Es habitual que emisarios del conjunto alemán estén presentes en los partidos del Castilla tanto en el Di Stéfano como a domicilio. Este verano varios futbolistas del equipo de Raúl tendrán que dar el salto al primer equipo o a otros clubes y la entidad alemana es un buen sitio para crecer. Jugadores como Miguel Gutiérrez o Antonio Blanco están en la órbita de los alemanes.

El Dortmund prefiere el Real Madrid

Ambas pretensiones del Borussia Dortmund no serían un gran obstáculo para llegar a un acuerdo definitivo con los alemanes por Haaland. Tal y como contó OKDIARIO ambos clubes mantienen desde hace muchos meses un pacto verbal. Los alemanes estarían encantados de que la estrella noruega continuase creciendo en el Real Madrid y valoran muy positivamente los pasos que ha dado siempre el conjunto blanco, ya que al contrario de otros clubes siempre se han dirigido primero al club mostrando el máximo respeto.

Hay que recordar que este medio informó de que la intención del Real Madrid era cerrar esta operación en el mes de abril. Para bien o para mal, la intención del club blanco es que en las próximas semanas se confirme dónde jugará Haaland la próxima temporada. Por ello, la entidad madridista ha acelerado notablemente todos los movimientos en los últimos días.