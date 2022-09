La Fiorentina ya le busca sustituto a Jovic

Luka Jovic no se está adaptando de la mejor de las maneras a la Fiorentina. El delantero llegó procedente del Real Madrid en verano, firmando por dos temporadas, y a pesar de su condición de estrella, su pobre rendimiento le ha llevado a ser uno de los señalados, cuando apenas han disputado 11 partidos esta temporada. Sólo un gol en su primer partido y, a partir de ahí, su producción ofensiva se ha diluido, lo que ha llevado al club a comenzar a peinar el mercado en busca de cara al mercado invernal.

El futbolista comenzó la temporada marcando en su debut en partido oficial. Le hizo un gol al Cremonese en la primera jornada de la Serie A, en el que los violas se impusieron por 3-2. Sin embargo, desde ahí no ha vuelto ni a ver puerta, ni a asistir. Titular en sus primeros partidos, los malos resultados obtenidos no le han ayudado a obtener la continuidad que buscaba, jugando menos de la mitad de los encuentros –cinco– de inicio, hasta que ha pasado a ser suplente y no tener minutos.

De hecho, después de haber ganado únicamente dos de los primeros diez partidos del curso, Jovic fue borrado de los planes de Vincenzo Italiano para el duelo liguero ante el Hellas Verona. No jugó ni un minuto y, nueve partidos después, la Fiore se reencontró con la victoria.

Según revela Il Corriere Fiorentino, el club ya está pensando en un sustituto para Jovic. La escuadra viola busca un recambio en el mercado para el serbio, con el que 11 encuentros parecen haber sido suficientes para colmar la paciencia de la directiva y del cuerpo técnico, que ya buscan un sustituto. En este tiempo, los minutos disputados por el ariete son 562′, poco más de la mitad del total de los que ha estado disponible.

Pese a sus pobres números en este inicio de temporada, Jovic se encuentra concentrado con su selección, en el último parón antes de Qatar. Sin embargo, su suerte puede cambiar de cara a la cita mundialista del próximo noviembre, puesto que la competencia por el puesto en Serbia es dura y, de no jugar en la Fiorentina, se arriesga a no asistir. Cabe recordar que su presencia en el Mundial fue el principal motivo que le llevó a dejar el Real Madrid en verano, aunque el club se guardó el 50% de sus derechos para una futura venta.