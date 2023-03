El presidente del Celta se remite a la cláusula de Gabri Veiga

Gabri Veiga se ha convertido en uno de las revelaciones de la temporada. El futbolista del Celta ha despertado el interés de algunos de los grandes clubes europeos entre los que destaca el Real Madrid. El presidente del club vigués, Carlos Mouriño, se ha pronunciado sobre la situación de la gran sensación del equipo que dirige Carlos Carvalhal y asegura que el futbolista «no está en venta» y que sólo saldrá si pagan la cláusula. Aunque el mandatario es consciente de que no podrán retener al jugador.

«Bajo ningún concepto queremos vender a Gabri, pero también digo que nos lo van a comprar y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Conocemos alguna de las ofertas que ha tenido Gabri y por mucho que quisiéramos no tendríamos cabida para pagarle lo que le pagan otros equipos. Ese sentimiento que tiene de celtista, que además lo demuestra, que llegamos a las dos de la mañana de jugar y al día siguiente estaba viendo al Celta B. Si se va, que depende de él, pero entendemos que es irrechazable, tendrá las puertas abiertas para regresar. No lo queremos vender, pero nos lo van a comprar», aseguró el presidente del Celta en rueda de prensa.

Los blancos se han interesado por Gabri Veiga y cuentan con un plan para ficharle, aunque Mouriño reconoce que «a nosotros el Madrid no nos ha preguntado, no sé si han llamado al chico, pero no queremos entrar en eso. Nuestra respuesta es muy fácil, tienen que ponerse de acuerdo con él y a nosotros hay que pagarnos la cláusula».

✅Comienza la comparecencia de 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧̃𝐨, presidente del #RCCelta. "Estamos a 5 meses de nuestro gran centenario. Es una fecha muy importante para el club y para la ciudad. Estamos llenos de ilusión" pic.twitter.com/gQKPdcrXwp — RC Celta (@RCCelta) March 23, 2023

«No lo podemos retener»

El presidente del Celta ha dejado clara la postura del club respecto a la posible salida de la perla celtista, cláusula o se queda. La entidad de Vigo no tiene intención de escuchar ofertas pero son conscientes de que no le podrán retener y que algún club abonará los 40 millones de la cláusula: «No lo vamos a vender, nos lo van a comprar. Eso significa que van a pagar la cláusula. Sabemos que no lo vamos a poder retener. De los diez primeros de la Premier, al menos cuatro ya nos han llamado».

Veiga renovó el año pasado hasta 2026, pero Mouriño reconoce que pese a la mejora salarial que le hicieron les resulta imposible alcanzar las propuestas que le han realizado otros clubes: «Hicimos uso de una cláusula que tenía y en eso momento hablamos de hacer algún tipo de mejora. Esto va unido siempre a un sueldo y eso con los sueldos que le están ofreciendo, es imposible. Sería engañarnos e incluso menosprecio al chico. No creo que sea bueno para la cantera ni para el chico. No podemos competir con los grandes equipos».