La agente de Haaland no desmiente la ‘cláusula Real Madrid’

Rafaela Pimienta, nueva agente de Erling Haaland tras heredar el imperio de Mino Raiola, ha hablado sobre la famosa cláusula de salida del delantero noruego. La abogada brasileña ha concedido una entrevista en la que no ha negado que el delantero tiene una vía de escape el próximo año 2024 por el que podría salir de la Premier previo pago de 200 millones de euros.

«¿Existe una cláusula para poder salir en 2024? “Lo bueno de ser abogada es que, cuando te presionan preguntándote algo, puedo responder que al ser abogada no puedo hablar de ello…”, afirmó una Rafaela Pimienta que no se quiso mojar sobre la famosa cláusula que habría siendo incluida en el contrato del noruego para poder salir del City en dos temporadas por un módico precio.

🗣 "Erling Haaland will be the first player to achieve a transfer that will be around £1bn."

Haaland's agent Rafaela Pimenta on the player's worth, a new contract at Man City and a release clause to Real Madrid pic.twitter.com/njMjYpxBDC

— Football Daily (@footballdaily) October 21, 2022