Vllaznia-Real Madrid: Comienza el sueño de la Champions

El Real Madrid comienza esta tarde su sueño de Champions. El conjunto blanco debuta a las 18:45 horas en la fase de grupos de la máxima competición continental, en la que será su segunda presencia en ella. Será a domicilio ante el Vllaznia albanés, que se presenta como el rival más sencillo en el grupo de la muerte en el que han quedado encuadradas las madridistas. La dificultad del grupo lleva a las de Toril a no poder confiarse desde el primer encuentro, puesto que la presencia en él de Chelsea y PSG complica –y mucho– el objetivo de repetir en cuartos de final como el pasado curso, a pesar del evidente salto de calidad que ha dado el equipo tras un verano ajetreado por Valdebebas.

El inicio de la temporada no ha podido ser más prometedor. Se han ganado una licencia para soñar tras un arranque inmaculado, en el que cuentan todos sus partidos por victorias. Siete encuentros hasta la fecha disputados, con 24 goles a favor y dos en contra han catapultado a las de Toril a la fase de grupos de la máxima competición –tras una dura previa– y a mantenerse a la estela del Barça en la Liga F, con un partido menos que las culés.

Las sensaciones, por tanto, no pueden ser mejores, ya no sólo por resultados, sino también por el juego que plasman sobre el césped. Los fichajes realizados en el pasado mercado, con Caroline Weir a la cabeza, han caído de pie, a lo que hay que sumar a las que ya estaban y que cada día están más consolidadas, especialmente Athenea, Esther o Misa. La mezcla de todas da como resultado un equipo que no se pone metas, a pesar de las dificultades que tendrán que afrontar en las próximas fechas.

Pese a lo que pueda parecer, el de Albania será un partido en el que no se podrá fallar. En un grupo en el que estar entre los dos primeros estará más que caro, las madridistas están obligadas a ganar los dos partidos ante el Vllaznia si quieren estar en la siguiente fase. Los resultados ante el conjunto albanés pueden ser decisivos, por ello no podrán bajar el pie del acelerador a lo largo de los 90 minutos.

En el grupo de la muerte

El Real Madrid no podrá perdonar en un partido que, más allá de poder condicionar sus aspiraciones en esta Champions, será el último antes de iniciar un momento decisivo de la temporada. El objetivo del club de cara a este curso no era otro que reducir la distancia con el Barça y con el resto de cocos de Europa, pero visto lo visto en este inicio ha sido imposible contener la ilusión.

Las expectativas se han incrementado desde que comenzaran a competir en agosto, pero la mala suerte se cebó con el equipo a la hora de encuadrarlo en un grupo en el que puede que hagan falta más de 10 puntos para firmar el pase a cuartos. El París Saint-Germain y el Chelsea son dos de los grandes aspirantes en esta Champions y, entre medias de los dobles enfrentamientos ante ellas, las madridistas deberán también medir sus fuerzas con Barça y Atlético.

Será sin duda alguna una prueba de moral y para valorar realmente por qué se puede competir en la tercera temporada de vida de la sección. Pero antes toca cumplir en el debut en una Champions que aspiran a convertir en su competición fetiche durante los próximos años.