Toril: «Esta victoria nos da alas»

No han sido unas semanas sencillas para el Real Madrid, pero tras la victoria contra el Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions League Alberto Toril lucía una sonrisa en la cara más que justificada. Las blancas tienen muy cerca la clasificación para semifinales y, como ha reconocido el técnico, la ilusión parece haber llegado a Valdebebas después de unas semanas complicadas: «La victoria refrenda de dónde venimos, nos da confianza y nos da alas».

El técnico ha hecho una pequeña valoración sobre el encuentro, destacando «dos partes diferenciadas», de las que se queda con la primera, en la que han estado «muy bien». «En la segunda hemos sufrido, pero han hecho un esfuerzo grande y muy contento por el trabajo. Vamos a disfrutar y a pensar en el siguiente», apuntó.

Sobre lo que supone este triunfo para el vestuario, Toril ha señalado que «refrenda la trayectoria» y que les «da confianza», puesto que demuestra que progresan «adecuadamente». «Es una victoria de prestigio y nos da alas. Estamos mejor que ayer pero todavía nos queda un partido y medio», ha destacado.

Pese al buen partido del equipo, no ha querido destacarlo como el mejor de su carrera en el banquillo del femenino: «Es una victoria en cuartos de final, importante y en un momento importante. Pero hemos tenido partidos muy buenos. Vamos dando pasos adelante muy importantes. Las jugadoras necesitan este tipo de victorias para darse cuenta de que podemos competir bien contra este tipo de rivales».

La satisfacción de Toril era más que lógica, puesto que ha dicho que el plan le ha salido «a la perfección»: «Era meter muchas centrocampistas por dentro y hemos tenido capacidad para hacer posesiones largas y no permitirles hacernos transiciones. Lo hemos hecho francamente bien. Era un partido cerrado y hemos aprovechado nuestras ocasiones».

También ha querido ensalzar el buen partido que han hecho sus jugadoras, de las que ha dicho que «estaría bien que se valorara su trabajo, no todo es dar palos». «Vamos paso a paso. Hemos competido bien la temporada. En Liga hemos estado bien en líneas generales. Competimos con un rival que lleva tiempo formándose, creciendo y es difícil, pero seguimos nuestro camino y esta victoria refrenda nuestro trabajo, es una victoria de prestigio», destacó.

Una victoria «de prestigio» y necesaria para Toril

«Estamos entre las ocho mejores de Europa en coeficiente UEFA. Todo requiere un tiempo y estamos en el último paso, que cuesta trabajo. Nos comparáis con el Barça que lleva mucho tiempo y es difícil. Pero vamos en buen camino. Creo que vamos en la línea adecuada», ha continuado Toril.

Sobre las críticas que ha recibido en las últimas semanas, el técnico ha dejado claro que no le afectan: «Lo importante son las jugadoras. Yo estoy para ayudarlas y, si más adelante no estoy, no pasa nada. Seguiré feliz. El fútbol es parte de la vida, no es la vida. Lo hago lo mejor que puedo. Este resultado nos gusta y nos refrenda el trabajo».

También ha ensalzado la figura de Linda Caicedo, que ha vuelto a ser diferencial. Llegaba recuperándose de unos problemas físicos y ha señalado que, aunque «tiene mucha carga y está yendo progresivamente», se trata de «una jugadora vital» para el equipo. Además, ha deseado que la lesión de Leupolz quede en un susto: «No sabemos el alcance. Esperemos que sea una situación puntual y que en unos días se pueda solucionar».

Por último, ha hablado sobre el próximo Clásico, el de Liga, que se jugará este domingo en Montjuic, sin mucho en juego: «No estoy todavía en ello. Tenemos que disfrutar un poco de los momentos. Es algo que intento hacer. Hasta el jueves no vamos a pensar en el Barça. Vamos a disfrutar de la victoria».