El Madrid cae con mucha polémica contra el Sevilla

Polémica victoria del Sevilla en Valdebebas ante el Real Madrid. A las madridistas les pasan factura las bajas pero, sobre todo, un tétrico arbitraje que las llevó a perder por 1-3 en el descuento. Amanda Sampedro adelantó a las hispalenses, pero consiguieron empatar las blancas por medio de Moller, después de un gol anulado por un inexistente fuera de juego. En el descuento, con las blancas lanzadas a por el gol del triunfo, quien lo encontró fue Arola, tras una clara falta a Olga que no se pitó. En la última jugada, Gili cerró el marcador.

El problema de Alberto Toril con las lesiones ha alcanzado unas dimensiones preocupantes. El técnico no podía contar con ocho jugadoras, disponiendo sólo de 12 jugadoras de campo para el encuentro, además de las dos porteras. Tuvo que llamar a tres del filial para completar una convocatoria que únicamente contaba con 17 jugadoras. Por ello, el once dejaba pocas dudas.

Sin las bajas de larga duración de Weir y Camacho, además de la de Linda Caicedo, que estará fuera hasta enero, el técnico no podía contar tampoco con Feller, Toletti, Svava, Bruun y Rocío. Para completar el banquillo, volvía la delantera del filial Marisa, a la que acompañaban Pau Comendador y Amaya.

Pese a las ausencias, el once era de garantías. Misa era la portera, mientras que en defensa llegaba Kathellen para formar en el eje con la capitana Ivana. Oihane y Olga aparecían en los laterales. En el centro, el tridente formado por Tere, Zornoza y Oroz, mientras que por delante estaban Athenea y Raso en los extremos, con Moller en punta.

Enfrente un Sevilla que llegaba en el mejor momento de la temporada al Di Stéfano. Las hispalenses venían de ganar los tres partidos previos al parón, incluyendo en el último una goleada por 6-0 al Betis en el derbi sevillano. No parecía el rival más sencillo para un conjunto madridista al que las bajas le han mermado en exceso y en el que han aflorado las dudas, pese a la victoria contra el Sporting de Huelva.

De hecho, entraron mejor las sevillistas en el partido, buscando balones en largo a la espalda de la defensa con los que inquietar la meta de Misa. Pudieron adelantarse tras una cesión de Olga a la portera que no dudó en señalar la árbitra, pero no lo aprovecharon las visitantes, que mandaron fuera el disparo. Con el paso de los minutos, las blancas comenzaron a carburar, con Hayley Raso como principal protagonista.

La australiana era quien llevaba mayor peligro por parte de las madridistas. Con el paso de los minutos, las blancas comenzaban a volcarse sobre la portería de Sullastres. Raso las tenía, pero también Moller y Athenea, que pudo hacer el gol en la última jugada de la primera parte. Insistía el Madrid también en el arranque de la segunda, pero el gol llegó del lado sevillista.

Goles y polémico triunfo del Sevilla

Amanda Sampedro fue la encargada de inaugurar el marcador. Cuando mejor estaban las locales y más merecían el gol, sufrieron un duro golpe por medio de ex del Atlético. Se adelantaban las hispalenses, tras una contra en la que Payne no acertó, pero que acabó dentro después de que el balón rechazado por Misa le cayese a la veterana futbolista, que no perdonó.

El gol incrementó aún más la presencia madridista en la zona de peligro se Sullastres. De hecho, a las blancas las anularon un gol en propia puerta por un fuera de juego inexistente. La asistente señaló una posición antirreglamentaria de Moller que –como se ve en la imagen– no era y que, de hecho, no llegó ni a tocar el balón.

Fue precisamente la danesa quien logró poner el 1-1 en los últimos minutos. Había entrado Marisa para revolucionar el partido y lo consiguió penetrando entre la defensa y poniéndole el balón en bandeja a Moller, que no perdonó. Restaban apenas cinco más el añadido, tiempo más que de sobra para que las blancas pudieran darle la vuelta al partido.

Lo intentaron, pero se encontraron con un segundo gol en el 94′ de Arola. El Sevilla montó una contra tras robarle el balón, con falta clara que no se pitó, a Olga en el centro del campo y la jugadora no perdonó en el uno contra uno. Con Misa subiendo a rematar el último córner, las sevillistas hicieron el 1-3 definitivo por medio de Gili.