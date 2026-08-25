El Real Madrid está a punto de arrancar la temporada y, con el nuevo curso, llega la pregunta de todos los veranos: ¿será el año en el que conseguirá cerrar la brecha con el Barcelona? Si hay una temporada para hacerlo, es esta. No son pocos los factores y no todos vienen de Valdebebas. El club ha llevado a cabo la mayor revolución en su sección femenina desde su creación, con más salidas que nunca, récord de gasto en fichajes y un cambio significativo de roles en la plantilla, además de algún cambio estructural en la cantera. A ello se suma que en la Ciudad Condal el verano ha sido aún más convulso. Motivos hay, pero falta por ver si hay equipo –que al final es de lo que se trata– para poner fin a la hegemonía absoluta del Barça.

En total, se han dado 17 movimientos en la plantilla, entre llegadas y salidas. Sin contar ventas de jugadoras que volvían tras cesión ni el ascenso al primer equipo de canteranas. Sólo en dos ocasiones se habían producido tantos movimientos y fue en los dos primeros años de vida del club. De cara a las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, se dieron los mismos cambios para darle forma a un proyecto que, cuando va a empezar su séptima temporada, podemos afirmar que ya es historia.

Comienza una nueva era en el Real Madrid y lo hace con más salidas que nunca. Muchas de ellas, dolorosas. Hasta 11 futbolistas han abandonado la plantilla, teniendo como principales exponentes de ese éxodo a figuras como Misa Rodríguez y Caroline Weir. La capitana, por un lado, y, por otro, la mejor jugadora que ha vestido la elástica madridista. Dos sueños que se rompieron por el camino y que, de cara a este nuevo curso, afrontan nuevas ilusiones en el Arsenal y en el Olympique de Lyon, respectivamente.

Pero la fuga de futbolistas va acompañada del mayor gasto en el mercado de fichajes en la historia del conjunto blanco. El segundo fichaje más caro en la historia del fútbol femenino –por el momento– lo ha hecho el Real Madrid este verano. Se trata del de Felicia Schröder, procedente del Hacken sueco, a cambio de 1,5 millones de euros.

A ella se han sumado otras cinco incorporaciones, destacando la última, al ser totalmente inesperada y producirse a escasas horas del debut del equipo en Champions. Se trata de la italiana Arianna Caruso, por la que se ha abonado al Bayern una cantidad que ronda los 600.000 euros. Los cambios han sido sustanciales en todas las líneas, combinando juventud con futbolistas ya contrastadas que ofrecen rendimiento inmediato.

A eso se suma el –teórico– debilitamiento del Barcelona. El conjunto azulgrana ha dicho adiós a Alexia Putellas, que es suficiente para mostrar ese descenso de calidad. Pero no ha sido la única. Ona Batlle, Mapi León o Salma Paralluelo también han dicho adiós. Esta situación invitaría a cualquiera al optimismo, pero no hay que dar, ni mucho menos, por muerto a un Barça que sigue contando con un elenco de estrellas envidiable y que apenas tienen competencia en sus posiciones en todo el mundo.

Más salidas que nunca

La gran revolución del Real Madrid se comenzó a fraguar antes de que terminara la temporada. Siete futbolistas terminaban contrato y sólo se renovó a una, a Maëlle Lakrar, presente y futuro de la zaga madridista junto a María Méndez. No hubo acuerdo con las citadas Misa y Weir, pero tampoco con Rocío, Antonia Silva, Naomie Feller o Teresa. Se recuperaba aún de su cruzado roto ésta última, pero ha decidido emprender un nuevo rumbo en su carrera en lugar de seguir en Valdebebas. Otro mazazo.

Tras ello llegaron las de otras jugadoras que contaban poco o nada para Pau Quesada y que, ante la falta de minutos que se les avecinaba en año de Mundial, decidieron buscar una salida. Shei, Bennison y Alba Redondo abandonaban también el club. También lo hacía Yasmim, que se lesionó en mayo del cruzado. Por último, Iris Ashley se iba cedida al Granada, tras una campaña formando parte de la primera plantilla.

Desembolso en fichajes sin precedentes

Los fichajes llegaban, a diferencia de las salidas, con cuentagotas. El último, además, a horas de viajar a Ámsterdam para medirse al Ajax en la previa de la Champions League. El Real Madrid anunciaba la llegada de Arianna Caruso para reforzar un centro del campo en el que contaba con figuras como Toletti, Angeldahl y Däbritz. A ellas se habían sumado también Andreia Jacinto y Elisa Senss.

En la parcela defensiva, Janou Levels es la única incorporación, habiendo acordado su traspaso con el Wolfsburgo, por una cantidad cercana al medio millón de euros. También del equipo alemán, pero a coste cero al acabar contrato, llegaba la veterana Lineth Beerensteyn, mientras que Schröder se convertía en la jugadora más cara de la historia del club, en una clara apuesta de futuro.

Confianza en la cantera

El Real Madrid redondea esta transformación con talento de la cantera. Después de su primer año en Primera Federación (la segunda división del fútbol femenino español), el filial acababa en cuarta posición, tras el Barça B, que fue campeón, y los ascendidos Alavés y Valencia. Al acabar el curso, el entrenador, David Fernández, dejó su puesto a Fernando Maillo, que sube del juvenil. Además de Irune, que ya tiene ficha con el primer equipo, Laia, Noe Bejarano y Silvia Cristóbal formarán parte de la primera plantilla.