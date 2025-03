Alba Redondo: «Merecíamos esta victoria porque 18 derrotas han sido mucho castigo»

Alba Redondo, la autora del importante primer gol del Clásico femenino entre el Barcelona y el Real Madrid, analizó en caliente la histórica victoria de las blancas en el Olímpico de Montjuic. Su felicidad se notaba en su rostro y también en sus palabras, pues siempre será recordada como la artífice de la primera diana del triunfo más memorable en la corta trayectoria de la sección femenina del club madridista en el fútbol español.

«Es especial, los clásicos son los clásicos. Hemos sabido leer bien el partido y cuando aprovechar las ocasiones y fruto de esto es la victoria. Vamos a seguir evolucionando», comenzó Alba Redondo. «Ensayamos cómo afrontar los partidos, pero el meter de cabeza es con mucha tensión y sobre todo creer y con garra y fuerza empujarla hacia dentro», añadió, explicando cómo se cuece su gol con la testa.

Sobre lo emotivo de esta victoria, la ex del Levante no tiene dudas: «Para nosotras es muy especial. Ha sido demasiado castigo 18 derrotas seguidas, ha habido momentos en los que merecíamos mucho más y el trabajo diario hace que hoy tengamos esta victoria y hemos hecho historia, pero para que esta victoria no quede en el olvido tenemos que ir para arriba».

«Siempre creemos, tenemos una plantilla muy amplia. El Barça viene haciendo muchos méritos, pero nosotras creemos que somos muy buenas y podemos ganar todos los partidos y con esa convicción y esa garra nos llevamos los tres puntos a Madrid», dijo, revelando la tremenda ambición del equipo de Alberto Toril.

Alba Redondo y la fiesta del Real Madrid

«Seguro que el vestuario es una fiesta porque es la primera vez y tenemos que disfrutarlo y valorar este partido», concluyó la primera goleadora del Clásico. Su tanto y el doblete de Caroline Weir, que entró desde banquillo, ya son historia del Real Madrid.