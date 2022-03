Miguel Gutiérrez tendrá que pasar por el quirófano para operarse del menisco. El lateral izquierdo del Castilla llevaba tiempo sufriendo molestias y finalmente se ha visto obligado a someterse a una intervención que espera solucionar todos los problemas. En los próximos días entrará en el quirófano para realizarse una cirugía que le tendrá apartado de los terrenos de juegos dos meses aproximadamente, por lo que se puede decir que su temporada ha finalizado.

El canterano madridista no ha sufrido una lesión grave, pero si era necesario reparar la zona afectada del menisco. Por lo tanto, los servicios médicos del club blanco han entendido que este era el momento perfecto, ya que el gran objetivo es que llegue a pleno rendimiento a la pretemporada del próximo verano, que hará con el primer equipo. Miguel Gutiérrez se debe ganar una ficha en la primera plantilla entre julio y agosto. Si el club y el futbolista deciden que se quede en la primera plantilla ocuparía el hueco que dejará Marcelo, mientras que si apuestan por una salida donde pueda seguir creciendo el principal objetivo es que tenga minutos. Ofertas no le van a faltar. Lo que es seguro es que no continuará en el Castilla.

Esta sin duda es una ausencia muy importante para el Castilla de Raúl. El lateral izquierdo es de los futbolistas más especiales de La Fábrica y un jugador que marca la diferencia. Como la temporada pasada, cuando Zidane le reclamó para el primer equipo, Raúl tendrá que afrontar el tramo final de la temporada sin la presencia del defensa zurdo.