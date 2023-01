Tobias convence al Real Madrid

Vinicius Tobias se ha ganado que el Real Madrid haga un esfuerzo por él y pague al Shakhtar Donetsk los 10 millones de euros que ambos equipos pactaron el pasado mercado de invierno para hacerse con los servicios del lateral derecho en propiedad. Los blancos firmaron con el conjunto ucraniano una cesión de año y medio que finalizará el próximo 30 de junio, pero en Valdebebas tienen claro que ejecutarán la cláusula de compra para que se convierta en jugador del 14 veces campeón de Europa a todos los efectos. De hecho, la próxima temporada, si nada cambia, lo hará como futbolista del primer equipo.

Tobias, como le llaman en el vestuario del Castilla, está demostrando su potencial a las órdenes de Raúl González Blanco. Es el lateral derecho titular del Castilla y, junto a Sergio Arribas, el jugador más diferencial de un filial madridista que esta temporada está luchando por ascender a Segunda División. Si bien es cierto que en sus primeros meses le costó aclimatarse al fútbol español y a una categoría compleja como es Primera RFEF, en estos momentos es un jugador clave que está cumpliendo todas las expectativas.

El Real Madrid ha decidido pagar los 10 millones de euros que costará hacerse con los derechos del jugador en propiedad y, de esta forma, blindar el costado diestro del primer equipo para los próximos años. La idea es que a partir de la temporada siguiente Dani Carvajal tenga un recambio específico en la banda derecha y Tobias, que es muy joven, siga creciendo aprendiendo de un jugador referencial como es el de Leganés. Además, el club se ahorraría salir al mercado a buscar un futbolista en esa posición que sería mucho más caro, mientras que con el brasileño están seguros de que tienen un jugador de garantías que asumirá a la perfección las exigencias de un equipo como el blanco.

Raúl, que le tiene a sus órdenes en el Castilla, no tiene el más mínimo problema en reconocer que su deseo es que siga en el Real Madrid. El entrenador del filial destaca el potencial ofensivo de un Tobias que no tiene el más mínimo inconveniente en irse al ataque para generar problemas en las defensas rivales, pero también alaba el crecimiento defensivo que ha experimentado en estos meses. La idea es que siga mejorando y que la próxima temporada sea un futbolista importante para Carlo Ancelotti. El italiano no le pierde de vista y ya pudo ver su nivel durante la pretemporada que los blancos llevaron a cabo el pasado verano en Estados Unidos.

Máximo compromiso

Vinicius Tobias está poniendo todo de su parte para seguir en el Real Madrid. Un deseo que se hará realidad. Por ello, ha renunciado a ir con Brasil al torneo Sudamericano Sub-20, donde sí acudirán Álvaro Rodríguez y Nico Paz, para seguir creciendo en Valdebebas y demostrando que está listo para continuar en el club blanco.

Hay que recordar que en estos momentos el Real Madrid no tienen ningún jugado extracomunitario en su primera plantilla, por lo que si Ancelotti lo estimase oportuno podría debutar en partido oficial con el primer equipo blanco esta misma temporada.