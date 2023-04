El Real Madrid quiere a Iker Bravo cedido un año más

El Real Madrid y el Bayer Leverkusen están negociando la posibilidad de que Iker Bravo continúe una temporada más en el Castilla en calidad de cedido. A pesar de que en un primer momento la idea inicial era que, una vez concluida esta temporada, el club blanco decidiese si pagaba la opción de compra a los alemanes, que iba desde los seis millones de euros a los ocho, dependiendo del rendimiento deportivo, finalmente parece que se decantarán por ampliar el préstamo. Esta posibilidad también se barajó en verano durante la negociación.

De esta forma, Iker Bravo continuaría una temporada más en el Castilla, manteniendo las mismas condiciones contractuales que se pactaron en el acuerdo que se alcanzó en verano. Hay que recordar que las negociaciones no fueron sencillas y se alargaron durante varias semanas, pero finalmente se llegó al acuerdo de que el delantero recalaría en el filial madridista cedido a cambio de 150.000 euros, a los que habrá que añadir otros 100.000 cuando alcance los 20 partidos. De momento lleva 19.

En el Real Madrid no están satisfechos con el rendimiento que ha dado Iker Bravo en su primera temporada. No ha terminado de convencer ni dentro ni fuera del terreno de juego y para Raúl dejó de ser titular tras el duelo que enfrentó al filial contra el Pontevedra el pasado 29 de enero. Desde ese día, ha sumado 44 minutos en los 11 partidos que han disputado los blancos. Sólo participó en dos, en otros tantos estuvo lesionado, se perdió otro por estar convocado con España y el resto los vio desde el banquillo. Sin ir más lejos, ante el Celta B calentó, pero no jugó. Con el Juvenil A de Arbeloa sí ha brillado más y en los cuatro partidos que ha disputado en la UEFA Youth League ha hecho tres goles y ha repartido tres asistencias.

No obstante, en el Real Madrid son conscientes de que tiene que subir el nivel si quiere triunfar de blanco. En el club hay dudas con este jugador, pero los técnicos también creen que es un riesgo dejarle marchar cuando existe la posibilidad de seguir otra temporada cedido, ya que consideran que tiene potencial para ser un delantero importante en el futuro. A sus 18 años, todo hace indicar que seguirá un año más en Valdebebas.