El juvenil de Arbeloa golea al Shakhtar y consolida su liderato en la Youth League

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa sigue con su idilio en la Youth League. El primer juvenil consolidó su primer puesto de grupo en la competición europea después de vencer al Shakhtar Donetsk (0-3) en Varsovia. César Palacios adelantó a los blancos en la primera mitad y David Jiménez sentenció tras el descanso. Guerrero marcó en los últimos minutos.

El Real Madrid pisó tierra polaca con siete puntos en el casillero y con la necesidad de sacar los tres puntos ante el Shakthar para confirmar el liderato del grupo de la Youth League. Sin Vinicius Tobias ni Iker Bravo, Manuel Ángel, Pol Fortuny y César Palacios lideraron el once del juvenil madridista.

Y fue este último el que abrió el marcador después de una genial jugada pasados los 20 minutos de partido. El 22 del equipo de Arbeloa realizó un gran control orientado para definir a la perfección con la pierna izquierda. Este era el quinto gol en cuatro partidos para una de la joyas de La Fábrica.

5 goals and 1 assist in 4 games in the Youth League this season.

Y el Real Madrid sentenció el duelo tras el descanso. David Jiménez marcó a placer el segundo tanto madridista para certificar la victoria del equipo de Arbeloa. Guerrero marcó en los últimos minutos su primer gol en la competición después de una buena jugada. De esta forma, los blancos consolidan su primer puesto de grupo F con 10 puntos, cuatro más que el conjunto ucraniano.

55’ GOAAAAAAAAL DAVID JIMÉNEZ !!!! 1 goal & 2 assists in 3 games in Youth League this season.

Assist from Yeray Lancha and a good pass from Gonzalo García.

SHAKHTAR 0-2 JUVENIL A !! pic.twitter.com/Pq516uqE1O

