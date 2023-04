El Madrid no deja a Álvaro Rodríguez ir con Uruguay y prioriza el ascenso del Castilla de Raúl

El Real Madrid adoptó la decisión de no ceder a Álvaro Rodríguez a Uruguay de cara al Mundial Sub 20. El canterano, que fue partícipe de la ronda clasificatoria para dicho torneo, no formará parte finalmente de las filas de la selección uruguaya para la cita mundialista. Así lo anunció Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado.

«Pese a las gestiones realizadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no podremos contar con el jugador que había sido convocado por Marcelo Broli», informó la AUF en sus redes sociales. La selección confirmó que el Madrid había decidido ejercer su derecho de no ceder al futbolista ya que era algo para lo que no tenía ningún tipo de obligación.

La AUF recibió un correo electrónico del Madrid en el que le comunicaron la negativa del club a la convocatoria de Álvaro para el Mundial. Según el medio uruguayo Referí, el club blanco respondió «que es imposible por los compromisos que tienen» y que en la fecha que necesitan al futbolista «no lo pueden ceder».

La fecha a la que se refiere el Madrid coincide con la recta final de la Primera Federación, donde el Castilla se juega el todo por el todo en la búsqueda del ascenso a Segunda División. Los de Raúl González son segundos en la clasificación del Grupo 1 tan sólo un punto por debajo del Alcorcón, el líder de la categoría. En el caso de no lograr ese ansiado primer puesto, la cita mundialista hubiera eclipsado con casi total seguridad las fechas en los que el filial blanco estaría disputando los play-offs de ascenso a la Liga Smartbank.

Útil para el primer equipo

Por tanto, a falta de cinco jornadas, el Castilla no se puede permitir perder a uno de sus mayores efectivos durante toda la temporada. El uruguayo anotó seis dianas en los 22 partidos que estuvo a la disposición del técnico madrileño. Además, el delantero acarreaba una pequeña lesión muscular pero parecer ser que finalmente llegará para el choque ante el Talavera tras perderse los dos últimos encuentros. De hecho, siempre que Raúl no pudo contar con él fue porque se encontraba a disposición del primer equipo.

Para Carlo Ancelotti, Álvaro ha sido uno más durante toda la temporada y su baja para el Mundial Sub 20 también será una noticia bien recibida por el italiano, que podría contar con él para dar refresco a sus atacantes en una Liga que parece perdida. Además, de cara a la temporada siguiente la idea del Madrid es que sea jugador del primer equipo a todos los efectos.