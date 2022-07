Edy Tavares se ha pronunciado respecto al despido de Pablo Laso. El jugador del Real Madrid ha sido muy duro con la decisión tomada por el club por prescindir de una «leyenda blanca» como dice que es el técnico, al que considera «la corona del escudo». El caboverdiano no se ha mordido la lengua en las redes sociales, lanzando varios dardos que apuntan hacia la directiva y, en concreto, a Juan Carlos Sánchez.

Tavares se ha convertido en el primer jugador de la plantilla del equipo en criticar la salida de Pablo Laso. Después de que lo hiciera el ya retirado Carroll, ahora es el pívot quien se pone de lado del que ha sido su técnico durante las últimas cinco temporadas: «Todavía no me lo creo, sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo, pero bueno, tal y como están las cosas, hoy en día se puede esperar de todo. Muchas gracias por la llamada y la confianza que me trasmitiste para poder volver a Europa. Leyenda blanca».

Todavía no me lo creo, sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo pero bueno tal y como están las cosas, hoy en día se puede esperar de todo!!! Muchas gracias por la llamada y la confianza que me trasmitiste para poder volver a Europa. LEYENDA BLANCA 🤍 pic.twitter.com/Uhe5K0wyRr — Edy Tavares (@waltertavares22) July 7, 2022

Tavares no ha dudado en posicionarse del lado del que fue el responsable de su fichaje, dentro del cisma abierto en el Real Madrid. Según ha confirmado el caboverdiano, fue Laso quien se puso en contacto con él para que firmase por la entidad madridista, además de darle la confianza necesaria para triunfar en el conjunto blanco.

Minutos después de su primer mensaje, Tavares volvía a escribir en redes, tratando de restarle hierro a su anterior mensaje, tratando de justificar que sus palabras se deben a que «todavía estamos con la cepa 200 de coronavirus y muchas cosas más que están pasando en estos tres últimos años». Una aclaración con la que no ha convencido a nadie.