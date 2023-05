Real Madrid-Olympiacos: cuatro supervivientes de Madrid 2015… y seis de Londres 2013

Real Madrid y Olympiacos se vuelven a enfrentar en una final de Euroliga. En la primera, disputada hace 28 años en Zaragoza, el equipo español se proclamó campeón con Arvydas Sabonis y Joe Arlauckas como líderes (73-61). En la segunda, fueron los griegos los que tocaron la gloria tras una espectacular remontada en Londres 2013 (100-88). Dos años más tarde, el Real Madrid le devolvió la jugada impulsado por su público en la capital (78-59). Cuarto capítulo, este domingo en el Zalgirio Arena.

De la final de Londres sobreviven Rudy Fernández, Sergio Rodríguez y Sergio Llull, que se la prometían muy felices después del primer cuarto de aquella final que acogió el O2 Arena de la capital inglesa. El equipo de Pablo Laso dominaba por 17 puntos al final del primer cuarto (10-27), pero en los tres siguientes sufrió la furia anotadora del Olympiacos, que salió a 30 puntos por parcial comandado por Vassilis Spanoulis (22) y Acie Law (20).

El artífice de aquel título fue el mismo que busca la cuarta corona europea para el equipo griego: Georgios Bartzokas. «Tengo un buen recuerdo de aquella final, pero si intentas ir hacia adelante mirando el pasado no vas a hacer nada nuevo. En aquel momento no era consciente de lo importante que era aquella final, solo me di cuenta cuando volvimos a Atenas y haba 20.000 personas esperándonos en las calles. Pero la vida sigue y ahora somos personas distintas», rememora el entrenador, que volvió al Olympiacos en 2020 tras pasar con distinta suerte por Lokomotiv Kuban, Barcelona y Khimki.

Aquel 12 de mayo de 2013, el máximo anotador del Real Madrid con 21 puntos fue Rudy Fernández, seguido por Sergio Rodríguez (17), recuperado para la causa tras sus decisivas actuaciones contra Partizan de Belgrado y Barcelona, y Sergio Llull (14). Los tres estaban en pista durante los últimos minutos de la semifinal del viernes contra el Barça, que el Madrid finalizó a lo grande, sin dar opción ninguna a su eterno rival.

La revancha de Madrid

La revancha no se hizo esperar mucho tiempo, apenas dos años. La disfrutaron Rudy y los Sergios, que se combinaron para sumar 28 puntos en la final de Madrid 2015, pero curiosamente Kostas Sloukas fue el único que la encajó en el Olympiacos, ya que Ioannis Sfairopoulos era el entrenador de los griegos por aquel entonces y Kostas Papanikolaou, que volvió al club en 2016, estaba enrolado en la NBA.

«Por supuesto, los jugadores que llevan más tiempo en el equipo son importantes, pero lo importante es jugar como equipo. Tenemos jugadores que van a disputar su primera final y otros que tiene experiencia. Lo más importante es no tirar la toalla y permanecer juntos en los momentos difíciles. Tenemos una química muy importante en el equipo y estamos listos para competir», analiza Mateo, debutante en una final… como entrenador principal.