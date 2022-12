El Real Madrid no iguala la oferta por Campazzo, que jugará en Estrella Roja

Facundo Campazzo se marcha al Estrella Roja y no jugará en el Real Madrid, al menos en lo que resta de temporada. El conjunto madridista superó el plazo con el que contaba como derecho de tanteo y tomó la decisión de no igualar la oferta de los serbios por el base argentino, que hace las maletas y regresa directamente de la NBA a Europa, con próxima parada en Belgrado y no en la capital de España, como durante muchos meses parecía la opción más posible.

El Real Madrid tomó la decisión de dejar volar a Campazzo, considerando que la oferta de Estrella Roja está fuera de mercado y que a estas alturas de temporada, en el plano económico, hacer un esfuerzo extraordinario por un jugador descuadraría todas las cuentas. Además, en aspectos deportivos, si bien el Facu es un refuerzo de primerísimo nivel, en el Madrid cuentan con la confianza máxima en una plantilla de quince hombres que se hizo, sin Campazzo, pensando en pelear por todos los títulos, algo que se ha refrendado con buenas sensaciones en el primer tramo de temporada.

Estrella Roja, por su parte, se hace con uno de los mejores jugadores de la Euroliga en un momento de la temporada en el que están enrrachados y con capacidad de instalarse en el Top-8 de la competición, unos puestos que les permitirían volver a la máxima competición continental a nivel de clubes la próxima temporada. Las limitaciones económicas del equipo de Belgrado han quedado en un segundo plano gracias a la actuación del presidente serbio, quien ha avalado el fichaje de Campazzo por unas cifras astronómicas a las que no aspiraba el Real Madrid.

Facundo se embolsará 1,8 millones de euros netos en lo que resta de temporada. Después, Estrella Roja le garantiza una segunda campaña a razón de 2,5 kilos netos, una cifra aún más atractiva, que Campazzo puede decidir si aceptar o no, ya que también tiene la posibilidad de adelantar su salida de Belgrado por una mínima cifra a pagar de 50.000 euros. Dado este último caso, tanto el Real Madrid como el resto de equipos podrían volver al mercado a por el base de 31 años –cumple 32 en marzo–, aunque sin tener los blancos ninguna opción preferencial.

El Madrid ofreció volver a Campazzo

Pese a que finalmente se ha decidido no hacer la oferta necesaria, el Real Madrid sí hizo una propuesta a Campazzo para que regresara a la NBA y se enrolara en el equipo merengue. Tanto a final de verano, cuando el jugador decidió continuar en Estados Unidos, como en los últimos días, han existido conversaciones entre el entorno del internacional albiceleste y los directivos madridistas, que ofrecieron en su momento 1,6 millones de euros netos a Facundo, el mismo salario que tenía antes de irse, pero las cifras no han sido suficientes, como tampoco las condiciones actuales de fiscalidad para ambas partes, y Campazzo vuelve al baloncesto europeo, pero para jugar en Estrella Roja.