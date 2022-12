El Real Madrid decide no igualar la oferta por Campazzo, que fichará por Estrella Roja

Facundo Campazzo no jugará en el Real Madrid, al menos en la presente temporada. El conjunto blanco, con la plantilla al completo y el presupuesto invertido en su totalidad en ella, ha tomado la decisión de no igualar la oferta oficial de Estrella Roja por el base argentino, que hará las maletas a Belgrado en su regreso a Europa y no vestirá de blanco, pese a que el club madridista contaba con un derecho de tanteo para igualar cualquier ofrecimiento sobre el jugador.

Estrella Roja, con una oferta de 1,8 millones netos en el primer año, más 2,5 millones en el segundo, se lleva a Campazzo y le hará la estrella de su proyecto, comandado desde el banquillo por el veterano entrenador serbio Dusko Ivanovic, viejo conocido de la afición española por sus etapas en Baskonia. El Facu quería volver a Europa y su prioridad deportiva era el Real Madrid, aunque finalmente tanto él como su entorno han dado mayor importancia al plano económico, encontrando una oferta muy satisfactoria para sus intereses, que en Valdebebas no han podido acceder a igualar.

Las desventajas fiscales en el fichaje de Facundo para la presente temporada también han hecho mella a la hora de evaluar su caso y el periodista Donatas Urbonas adelantaba la noticia de que el Real Madrid habá decidido no igualar la astronómica oferta de Estrella Roja por Campazzo. Ahora, el jugador deberá confirmar su regreso a Europa y acto seguido ponerse a las órdenes de Ivanovic en un equipo en el que contará con la compañía del también argentino Luca Vildoza.

El Real Madrid accedió en primera instancia a hacer un ofrecimiento por Campazzo, al percatarse de su salida NBA a comienzos del mes de diciembre. Las conversaciones existieron pero los agentes del jugador optaron por esperar a una oferta mejor que los 1,6 millones por temporada que les ofrecían desde la casa blanca, la misma propuesta realizada a final del verano, antes de que el Facu aceptase seguir en Estados Unidos en las filas de Dallas Mavericks.

Campazzo debe la cláusula al Madrid

La relación entre Campazzo y el Real Madrid, sin embargo, no acaba aquí, y es que el jugador aún tiene pendiente el pago de más de dos millones de euros en concepto de la cláusula de salida que hizo efectiva en 2020 para poner rumbo a la NBA, y que el Madrid aceptó que pagase en plazos. El salario que percibirá en Estrella Roja le ayudará a condonar parte de esta cantidad y en la entidad serbia confían en que el base argentino se quede también por este motivo un segundo año en Belgrado, a razón de 2,5 millones de euros netos, pese a que cuenta con la posibilidad de salir con el único pago de 50.000 euros, según la oferta que le llegó de forma oficial tanto al jugador como al Madrid, que ha decidido no igualar y dejar volar a uno de los referentes de su historia más reciente.