El Real Madrid se crece en Bolonia y regresa a la victoria en Euroliga

El Real Madrid se ha reencontrado con la victoria en Euroliga. En un partido muy serio y que dominó de principio a fin, el equipo de Chus Mateo ha arrasado a la Virtus Bolonia (74-89) para recuperar sensaciones en Europa y mantenerse con tranquilidad en el liderato de la fase regular. Además, este triunfo supone sellar ya el pase matemático a los playoffs.

Tres derrotas consecutivas era mucha losa para un Real Madrid que salió a dar un mensaje en Bolonia: no hay crisis, no más fallos. Venía de perder en Milán y ante Panathinaikos y Fenerbahçe en Madrid y por eso no podía haber más derrotas consecutiva. No la hubo. El Madrid controló el partido sin dificultad.

Lo hizo liderado por un gran Yabusele que se fue a los 15 puntos en el partido y que apareció ante cada necesidad. Realmente el Real Madrid no sufrió en ningún momento, pero a cada intento de la Virtus de acercarse en el resultado Yabusele les decía que ni se lo creyeran, que esto era un triunfo del equipo español.

Solo hubo un único momento en el que el Real Madrid no estuvo por delante en el marcador. Y fue cuando arrancó el partido. La Virtus metió la primera canasta del duelo y ahí terminó su triunfo. Nunca más volvió a estar por delante. El Madrid dominó el duelo más fácil de lo previsto (el cuadro italiano empezó en séptimo lugar el encuentro) e hizo una actuación muy seria que vale para acabar con los sustos en la Euroliga.

Los de Chus Mateo controlaron un duelo en el que mezclaron electricidad con calma. Todo les valió para que la Virtus se mantuviera a raya y no creyera que se acercaba. Ocho arriba terminó el Madrid el primer cuarto, cerrado con un triple de Deck sobre la bocina.

Intercambio de golpes

Con acierto de los españoles en el rebote, el segundo cuarto fue un intercambio de golpes. Si la Virtus intentaba acercarse (lo más cerca fue a siete, 29-36) el Madrid le devolvía a la realidad. No tuvo problemas el equipo blanco en mantener la distancia con los italianos, que empezaron a desesperarse.

Campazzo y Cordinier protagonizaron un tenso duelo que acabó con doble técnica, una para cada uno, y un buen cabreo del argentino, al que no le gustó que justo en ese momento Chus Mateo le mandara al banquillo. Musa con un triple tranquilizó los ánimos. La Virtus remó para nada: una espectacular ‘mandarina’ de Llull cerró el segundo cuarto, con ya 13 puntos de ventaja para el Real Madrid (31-44).

Estaba fallón Shengelia, que no anotaba ni un triple y que encima aguantó como Yabusele, que hizo un partidazo, anotaba de tres en su misma cara. Se desesperó el conjunto italiano ante el acierto de los blancos, que cada vez que veían que su distancia se recortaba a 11 o 12 puntos la aumentaba sin problema.

Yabusele aparece en el momento clave

Se intentó venir arriba la grada de Bolonia, especialmente cuando Shengelia hizo un buen robo y puso a once a su equipo, pero era lo de siempre. A cada intento de la Virtus, mazazo por parte del Real Madrid. Y todo ello con un Yabusele espectacular que se fue a los 15 puntos en el partido y que fue quien lideró este triunfo madridista.

Hezonja calló a la grada con dos grandes triples en los primeros minutos del último cuarto. Esos seis puntos fueron clave porque cerraron el momento de más brillantez de la Virtus, que se llegó a colocar a siete puntos tras un arreón. El Real Madrid se mantuvo firme ante esos pequeños momentos de presión y como en todo el partido volvió a aumentar la distancia a +13.

Gran victoria del Real Madrid en Euroliga

Pese a ello no se rindió la peleona Virtus que siguió remando hasta colocarse nuevamente a siete puntos tras un gran triple de Dobric a falta de seis minutos. Paró el juego Chus Mateo para espantar los fantasmas de los últimos duelos europeos. Una canasta de Mickey dejó a los italianos a cinco, momento de máxima tensión para el Real Madrid. Poirier, con dos tiros libres, tranquilizó a los blancos.

Clave fue entonces un robo de Hezonja y una canasta de Campazzo a cuatro minutos del final. El argentino tiró de galones y sacó su mejor versión cuando lo más necesitaba el Real Madrid y con otra canasta llevó la definitiva tranquilidad. El duelo se acabó decidiendo tras una antideportiva de Cordinier que derivó en un alley oop de Poirier que hizo que los de Chus Mateo regresaran a la distancia de +15.

Al final el Real Madrid ganó por 74-89 con un rebote y mate de Poirier para cerrar este gran triunfo que vale para sellar ya el pase matemático a los playoffs de la Euroliga, cuya fase regular sigue liderada por el equipo blanco.