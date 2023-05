Llull: «Sólo con la experiencia no le vamos a ganar al Barcelona»

Sergio Llull ha atendido a OKDIARIO sobre la cancha del Zalgirio Arena a escasas horas de que el Real Madrid debute en la Final Four de la Euroliga. El capitán del club blanco ha asegurado que las importantes bajas que sufre su equipo no serán ninguna excusa para tratar de batir al Barcelona, como ya ocurrió hace un año en Belgrado.

Pregunta: ¿Cómo llegáis al momento clave de la Euroliga?

Respuesta: Estamos con ganas y con mucha ilusión. Es otra Final Four y estamos preparados para el partido de mañana. Está siendo una temporada larga y dura, pero estamos donde queremos estar. Obviamente, tenemos bajas sensibles, como Deck, Poirier o Yabusele, que no podrán ayudarnos. Al final el calendario es el mismo para todos los equipos y en una Final Four todo eso son excusas. Hablar del cansancio o de las lesiones… Al final, mañana los que juguemos lo daremos todo e intentaremos estar en la final.

P: Madrid y Barça os conocéis mucho, será difícil que os sorprendáis…

R: Es cierto que nos conocemos mucho. Hemos jugado ya muchos partidos este año el uno contra el otro, pero ahora toca un partido especial como esta final, porque este partido en realidad es una final, no hay red, si pierdes te quedas fuera. Seguro que algo especial habrán preparado ellos, igual que hemos preparado nosotros.

P: Con las bajas de Deck y Yabusele, ¿parar a Mirotic es una misión especialmente exigente?

R: Sí. Está claro que hay que defender duro, como un equipo, a un jugador de muchísimo talento como Mirotic. Es un jugador diferencial en Europa y vamos a tener que estar muy pendientes de él.

P: A cambio, vosotros tenéis la experiencia acumulada de Rudy, Chacho, tú mismo…

R: Puede ser importante. La experiencia en este tipo de partidos es un punto a nuestro favor, eso está claro. Intentaremos hacerla sentir, pero solo con la experiencia no vamos a ganar al Barcelona. También necesitaremos mucha intensidad y mucha ambición.

P: En el quinto partido contra el Partizan vimos al Llull de siempre. ¿Estás preparado para repetir esa actuación?

R: Estoy preparado para ayudar al equipo, ya sea desde el banquillo o como titular. Intentaré ayudar al equipo como intento hacer siempre y sobre todo me dejaré la piel en la cancha, como el resto de mis compañeros.