El llamamiento a la unión de capitán Llull en plena crisis del Real Madrid: «Más juntos que nunca»

El capitán del Real Madrid de baloncesto, Sergio Llull, transmitió tranquilidad con un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales en el que hizo un llamamiento a la unión. El equipo blanco cayó por tercera vez consecutiva ante Fenerbahce en la jornada 14 de la Euroliga, sumando la segunda derrota de la temporada en el WiZink Center y quizá la más dolorosa de las ocho de la fase regular.

«Rendirse no es una opción. Es momento de estar más juntos que nunca como equipo. Dejar de mirar hacia atrás y centrarnos en lo que viene», escribió Llull, que en el último partido ante los turcos anotó 10 puntos y metió dos triples de seis que intentó. El Real Madrid no encontró la forma de meter mano al conjunto entrenado por Saras Jasikevicius y se quedó decimotercero en la tabla, descolgado de las posiciones de play off y play in.

La crisis es real y muchas voces ya ponen en duda la continuidad del técnico Chus Mateo, que de momento está siendo incapaz de adaptar a los nuevos fichajes tras el aluvión de marchas que se dio en verano. El entrenador de Fenerbahce detectó precisamente en eso el problema de los blancos, afirmando que sólo con salidas el Madrid podría armar un quinteto capacitado para ganar la Euroliga.

La estrella del Real Madrid, Facundo Campazzo también habló de esa «unión» que ahora mismo impera en «el equipo». «Se está dando así la temporada. Si realmente lo supiera lo arreglaríamos y sería un cambio de un día para otro. Sabemos que el cambio no va a ser de un día para el otro, hay que tener paciencia. El equipo está más unido que nunca, eso está clarísimo. Vamos a dejar la vida en cada entrenamiento, en cada partido, para poder volver a jugar al nivel que queremos jugar», dijo.

Llull y la unión del Real Madrid

«Tenemos que saber jugar cuando las cosas no van bien, tenemos que saber ganar, no jugando un grandísimo baloncesto. Hoy por hoy, si quieres ganar, no se negocia dejar todo en la cancha y jugar bien al baloncesto. Estamos en esa búsqueda del buen nivel», declaró.

Campazzo cree que no deben pensar en los rivales que vienen, sino en ellos mismos y que todo parte de preguntarse qué puede hacer cada uno para ayudar al equipo a ganar: «Hoy por hoy tenemos que jugar bien también al baloncesto si queremos ganar, sumado a la actitud, a la intensidad y todo eso. Ocuparnos del asunto, poner el 100% de parte nuestra y afrontar el siguiente partido».

«Se perdió hoy, se perdió el otro día, son dos derrotas durísimas. Estamos fuera de zona de play off, así que creo que lo mejor es pensar en el siguiente partido y que ese partido suponga el encontrar el buen juego nuestro», añadió.

Asimismo, apuntó: «No tenemos que llegar al punto de que veamos el tanteador, estemos abajo y tengamos que salir a buscar el partido. Porque eso es el doble de esfuerzo. Quizás te metes en partido, pero ya tienes que hacer otro esfuerzo más para intentar ganarlo. Hoy por hoy creo que esos partidos son los que más nos cuestan».