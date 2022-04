Más calmado y a la espera de constatar su primera impresión, Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Clásico de Liga Endesa que el Real Madrid tuvo ganado hasta que una decisión de los árbitros en el último segundo les llevó, donde acabarían perdiendo ante un Barça que en el tiempo extra fue mejor. Laso aseguró que le parecía falta de Sanli y no de Poirier, como señalaron los árbitros, pero admitió que debía ver la jugada repetida para confirmar su opinión. El técnico, además, felicitó al equipo por el compromiso mostrado en el partido.

La falta que decide el partido

«Me han enseñado un pantallazo de una imagen. No puedo decir mucho. En el pantallazo me parece falta de Sanli».

Gran Clásico

«Ha sido un partido que obviamente se ha decidido por detalles. Creo que los dos equipos hemos jugado a un altísimo nivel. De mi equipo resalto la fuerza mental que hemos tenido y que por momentos nos estaba faltando. Hemos tenido momentos difíciles durante el partido. El equipo siempre ha dado la cara y me siento muy orgulloso. Puede haber cosas de baloncesto que podemos hacer mejor, siempre. Seguro que cualquier entrenador piensa así. Pero me siento muy orgulloso de cómo ha trabajado hoy el equipo y me sabe mal no irme con una victoria, pero creo que el equipo ha trabajado muy bien».

Orgullo del Madrid

«Lo que han demostrado hoy es que tienen mucho orgullo. Sabíamos que era un partido muy difícil para nosotros, por el ambiente, por el rival, por muchas cosas. El equipo ha sido capaz de seguir centrado y luchar hasta el final. Como entrenador eso debo reconocerlo a mis jugadores, independientemente del resultado. Me siento muy orgulloso».

Tangana Mirotic-Abalde

«No te puedo decir lo que piense de la jugada de Mirotic y Abalde pero todavía no lo he visto. Ha sido una expulsión para los dos, pero no te puedo dar mucha opinión porque es una jugada para ver más tranquilamente».

Mejoría del equipo

«Hoy el equipo ha tenido momentos buenos y malos, como en todos los partidos, pero ha trabajado al nivel que a mí me gusta. He visto al equipo con la capacidad de seguir creyendo y por eso me siento muy orgulloso».

Comprensivo con los árbitros

«Hombre, hay detalles que se pueden achacar a los árbitros, son parte del juego, pero hay más detalles y más jugadas. Hay cosas que podemos controlar y mejorar y otros que no dependen de nosotros».

Planteamiento de partido

«Normalmente te diría que siempre salgo contento de los planteamientos que hacemos. Somos los primeros en reconocer cuando nos equivocamos, pero creo que el equipo ha llevado el plan de partido como queríamos. Eso no significa que los planes siempre salgan bien, pero los chicos lo han llevado bien».

Goss y Rudy, tocados

«Para nosotros hoy era un día complicado, teníamos a Rudy Fernández y a Nigel Williams-Goss entre algodones. En próximas fechas tenemos el playoff de Euroliga y desde el principio sabía que no era un partido para que Rudy y Nigel estuvieran en el partido, pero me quito el sombrero con ellos porque han querido venir a Barcelona y estar con el equipo y dispuestos. No les he puesto a jugar porque mi obligación es mirar hacia adelante y creo que podíamos haber perdido más que ganado si les ponía a jugar hoy».