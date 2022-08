Juan Núñez se despide del Real Madrid: «Nuestros caminos se volverán a unir»

Juan Núñez, la gran promesa del baloncesto español, se ha despedido del Real Madrid con una emotiva carta tras hacerse oficial su llegada al Rathiopharm alemán, una vez finalizado su contrato con los blancos. «Nuestros caminos se volverán a cruzar», asegura el base zurdo, que tuvo la oportunidad de jugar algunos partidos en la pasada temporada en la Liga Endesa.

Después de formarse en la cantera blanca, Juan Núñez ha decidido a sus 18 años poner rumbo a Alemania. El base zurdo, una de las grandes perlas del conjunto blanco y promesa del baloncesto español, optó por no renovar con el Real Madrid y fichar por el Rathiopharm alemán, en busca de más minutos y donde seguir evolucionando como jugador. Con una emotiva carta, Núñez se ha despedido del que ha sido su club y su afición, aunque no es un adiós definitivo sino un hasta pronto, porque el base asegura que sus caminos «se volverán a cruzar».

«Quiero utilizar estas líneas para agradecer a las personas con las que he compartido en el Real Madrid todos estos años de crecimiento personal y deportivo, os tengo un cariño especial. Gracias a todos aquellos que me han ayudado y acompañado, en estos siete años. Me he encontrado con grandes personas y profesionales desde la cantera hasta el primer equipo del Club», dijo Núñez.

Comunicado Oficial: Juan Núñez.#RealMadrid — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 15, 2022

«Estoy convencido de que nuestros caminos se volverán a cruzar en algún momento en el futuro. Mientras tanto os deseo la mejor de las suertes», continuó el base zurdo. Las respuestas de algunos de sus ex compañeros no se han hecho esperar. «Todo lo mejor Juanito», le dijo Carlos Alocén. «¡Mucha suerte, Juanito», le comentó Felipe Reyes.

El Real Madrid también le mostró su agradecimiento y le deseó la mejor de las suertes en su nueva aventura, a través del comunicado en el que hacía oficial la marcha de Juan Núñez. La entidad madridista destacó «su comportamiento ejemplar» durante los siete años que pasó en el Real Madrid, al tiempo que destacó los logros conseguidos por el joven base – la Liga y la Supercopa de España- Además, Núñez había sido elegido recientemente como el mejor jugador del Europeo sub-20.